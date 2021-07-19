Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни "Славянский базар" в Витебске завоевала представительница Казахстана Рухия Байдукенова, сообщает БелТА.

Напряженная борьба развернулась за главный приз конкурса молодых исполнителей. Во второй день вокалисты исполняли славянский хит в в сопровождении заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Беларуси под руководством главного дирижера Виталия Кульбакова. Для некоторых артистов это оказалось действительно непростым испытанием.

В напряженной борьбе победу вырвала представительница Казахстана Рухия. Гран-при лучшей исполнительнице вручил председатель жюри Анатолий Ярмоленко.

Рухия лидировала и после первого конкурсного дня, когда участники исполняли мировые хиты.

Первое место заняла Ирина Арсениевич из Сербии. Диплом второй степени песенного конкурса вручили Даниилу Мышковцу и украинке Ренате Штифель. Третье место поделили Иванна из Словакии и Тофик Гаджиев из Азербайджана. Также Специальный приз Президента "Славянская надежда" Ирине Арсениевич из Сербии вручил заместитель премьер-министра Беларуси, председатель оргкомитета фестиваля "Славянский базар" Игорь Петришенко.

Пока звездное жюри совещалось и выбирало, кому достанется Гран-при, зрители смогли послушать концерт с участием артистов из Беларуси, России, Украины, Грузии, Казахстана. На сцене также выступил Димаш Кудайберген, казахстанский исполнитель сорвал овации публики.