Стало известно, где пройдет матч между сборными Казахстана и Украины по футболу в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2022, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет 1 сентября на стадионе "Астана Арена", сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола. Начало игры в 20:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, в марте в Киеве команды сыграли вничью со счетом 1:1. На гол Руслана Малиновского казахстанцы ответили точным ударом Серикжана Мужикова.