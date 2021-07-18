Определено место проведения матча отбора ЧМ-2022 по футболу Казахстан - Украина
18 июля 2021, 11:53 | Спорт
Стало известно, где пройдет матч между сборными Казахстана и Украины по футболу в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2022, сообщают Vesti.kz.
Встреча команд пройдет 1 сентября на стадионе "Астана Арена", сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола. Начало игры в 20:00 по времени Нур-Султана.
Напомним, в марте в Киеве команды сыграли вничью со счетом 1:1. На гол Руслана Малиновского казахстанцы ответили точным ударом Серикжана Мужикова.
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