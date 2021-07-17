За прошедшие сутки, 16 июля, в Костанайской области зарегистрировано 123 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,68%. Днем ранее было зафиксировано 116 заболевших, темп прироста равнялся 0,65%.

Иллюстративное фото pixabay.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 36, Аркалык – 26, Рудный – 21, Житикара – 10, по 5 случаев - в Алтынсаринском и Аулиекольском районах, по 4 случая - в Костанайском, Федоровском и Мендыкаринском районах, 3 случая в Жангельдинском районе, 2 случая в Карасуском районе, по 1 случаю - в Амангельдинском, Камыстинском и Денисовском районах.

- 86 обследованы по самообращению, 22 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 18 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 101 с симптомами заболевания, 22 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 16 июля 2021 г. зарегистрировано 18 023 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 824 человека.