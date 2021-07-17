Костанайскому «Тоболу», как и еще двум командам - столичной «Астане» и карагандинскому «Шахтеру», в следующий четверг предстоит стартовать в первом розыгрыше третьего по значимости клубного европейского футбольного турнира. Поэтому свои матчи второго тура группового этапа Кубка Казахстана эти клубы провели на день раньше остальных.

Тони Силва открывает счет в матче

22 июля «Тоболу» предстоит отправиться в хорватский город Сплит на матч с «Хайдуком». А пока костанайцам противостоял «Атырау», не сумевший переиграть в первом туре представителя Первой лиги «Махтаарал» из Атакента (2:2). Встреча проходила в Костанае на стадионе «Центральный» в присутствии 1 600 зрителей.

Состав «Тобола», по сравнению с игрой первого тура против «Тараза» , претерпел значительные изменения. Место в воротах привычно занял Александр Мокин, трио защитников составили северомакедонец Алекса Аманович, Александр Марочкин и Сергей Малый, в полузащите играли Роман Асранкулов, Султан Абилгазы, Самат Жарынбетов и Багдат Каиров, а вперед были выдвинуты капитан команды Азат Нургалиев, сербский форвард Неманья Николич и гвинейский нападающий Тони Силва. Хозяева с первых минут установили контроль за мячом, и на 10-й минуте Абилгазы после красивой комбинации нанес первый удар по воротам атыраусцев по центру из-за пределов штрафной площади. Однако Владимир Логиновский уверенно забрал мяч. А на 14-й минуте наставнику костанайского клуба Александру Москаленко пришлось произвести первую замену - вместо получившего травму Асранкулова на поле вышел Данияр Семченков.

В середине тайма после передачи верхом из глубины поля Малый из центра штрафной площади опасно пробил головой, но Логиновский выбил мяч из-под перекладины. И все же владевшему игровым и территориальным преимуществом «Тоболу» в конце первого тайма удалось открыть счет в матче. На 42-й минуте Силва, получив пас справа от Каирова, сделал длинную передачу низом Николичу и устремился вперед. Лучший бомбардир костанайцев, стоя спиной к воротам, оригинально пяткой вернул мяч набежавшему Силве, который сходу пробил низом с двух метров от линии штрафной площади. Мяч, коснувшись ноги пытавшегося заблокировать удар российского защитника гостей Дмитрия Гузя, слегка изменил траекторию и влетел в левый от не успевшего перестроиться голкипера угол ворот.

В самом начале второго тайма вышедший на замену бразильский защитник «Атырау» Брайан Сильва после атаки гостей по левому флангу сильно пробил с угла штрафной площади, мяч попал в ногу Марочкину и полетел в ближний угол ворот, но Мокин сумел поймать его. Тут же в ответной контратаке Силва мог удвоить преимущество «Тобола», но, убежав один на один с голкипером и пробив мимо него низом с правого угла вратарской площадки, не попал в дальний угол ворот. А буквально через минуту Аманович с левого фланга ворвался в штрафную площадь гостей, сыграв по пути в «стеночку» с Николичем, и пробил по воротам низом из района 11-метровой отметки, но Логиновский отбил мяч ногами. На 56-й минуте Нургалиев в борьбе с Виктором Дмитренко завладел мячом у лицевой линии и слева из пределов вратарской площадки пробил и над вратарем, и над перекладиной.

На 60-й минуте на поле в составе «Тобола» произошли изменения в атакующей линии. Вместо Нургалиева, отдавшего капитанскую повязку Жарынбетову, вышел португалец Рубен Бриджидо, а вместо Силвы - автор двух голов в первом туре сербский легионер Зоран Тошич. И буквально тут же Малый, перехватив мяч на своей половине, вместе с Бриджидо организовал быстрый выпад по центру, который завершился ударом новобранца «Тобола» из центра штрафной площади гостей, но мяч пролетел рядом с левой стойкой ворот. Через шесть минут во время очередной атаки хозяев Тошич переместился с мячом справа вдоль линии штрафной площади и пробил по центру низом, а бросившийся под удар Дмитренко сыграл в штрафной площади рукой, за что получил вторую «желтую карточку» и был удален. Однако пробивавший назначенный за это нарушение пенальти Николич послал мяч над перекладиной.

Зоран Тошич «пошел» с мячом в ворота «Атырау»

К чести гостей, атыраусцы не опустили руки, оставшись в меньшинстве, но исправить ситуацию не смогли. А вот «Тобол» на первой добавленной минуте второй раз поразил ворота гостей. Николич с правого края своей половины от центральной линии сделал пас открывшемуся впереди в центре Бриджидо. Тот вошел в штрафную площадь гостей, обыграв на подступах к ней двух игроков «Атырау», но в последний момент сербский защитник Даниэль Стойкович выбил в падении мяч из ног португальца. Однако мячом у правого угла вратарской площадки завладел Жарынбетов, откативший его пяткой на набегавшего Тошича. А тот, показав, что будет бить в правый от голкипера угол ворот, уложил на газон Логиновского, а затем буквально перешел с мячом лицевую линию - 2:0.

Одержав вторую победу подряд, «Тобол» уверенно возглавляет таблицу в группе «В». Сегодня состоится еще один матч в этой группе - «Махтаарал» примет на своем поле «Тараз».

С одинаковым счетом - 3:2 в свою пользу завершили матчи второго круга «Астана», переигравшая на своем поле «Актобе» (группа «С»), и «Шахтер», который сумел отыграться в Караганде, уступая «Кызыл-Жару» 0:2 (группа «А»).

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