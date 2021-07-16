В субботу, 17 июля, на территории Костанайской области местами дождь, гроза и туман. Ветер юго-западный 9-14, днём местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16, на юге +19 градусов, днём +24...+29, на юге +33 градуса.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае в субботу утром и днём дождь с юго-западным ветром 9-14 м/с. Ночью +13...+15, днём +24...+26 градусов.

- В воскресенье и понедельник, 18 и 19 июля, по области местами дождь и гроза, ветер северо-западный с переходом на юго-западное направление 9-14 м/с, местами 15-20 м/с, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Температура воздуха ночью +12...+17, на юге +20 градусов, днём +20...+25, на юге +28 градусов.

В областном центре в воскресенье переменная облачность, возможен дождь с грозой. Ветер юго-западный 9-14 м/с. В понедельник осадки маловероятны, а ветер сменит направление на северо-западное 9-14 м/с. Температура воздуха 18 и 19 июля будет примерно одинаковой: ночью +12...+14, днём +23...+25 градусов.