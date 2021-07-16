Это связано с ростом заболеваемости ковидом, а также тем, что население не соблюдает мер профилактики, заявил на брифинге сегодня, 16 июля, главный санитарный врач области Ермухамбет ДАУЛЕТБАЕВ.

- Эпидемиологическая ситуация остается напряженной, - сказал он. - С 11 июля область перешла из «желтой» в «красную» зону. Значительный рост заболеваемости отмечен за последние 6 дней - 639 случаев против 375 за предыдущую неделю. При этом люди игнорируют маски, проводят коллективные мероприятия, не соблюдают социальную дистанцию. Поэтому на очередном заседании штаба 19 июля мы будем настаивать на ужесточении карантинных мер.

Из общего числа случаев ковида 17,9% зарегистрировано среди контактных, 76,8% выявлено по самообращению, 5,1% - в ходе профобследования. Завозных случаев нет. Но в области снова развернуты четыре карантинных госпиталя в районах, граничащих с РФ. Сегодня там находяится 75 человек, которые въехали в область, не имея результатов ПЦР-тестирования.