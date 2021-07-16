Заместитель акима Рудного по коммунальным вопросам Ануар ЕСКАТОВ впервые публично прокомментировал ситуацию с вывозом мусора из поселка Горняцкий.

Это произошло спустя полтора месяца после того, как обе рудненские мусоровывозящие компании заявили о нежелании обслуживать поселок. И если новое ТОО «Экотехсервис-2019» сразу свернуло свои мощности и покинуло Горняцкий, то старожил мусороной отрасли - ТОО «Рудный-Ажар-2006» - согласилось продолжить работу, но выставило условие. За месяц местные жители должны были заключить договоры на обслуживание и погасить хотя бы часть задолженности. Сумма долга в поселке с населением 1 300 человек скопилась огромная - около 5,5 млн тенге на 3 июня. При этом в ТОО "Ажар-2006" не исключили, что если за месяц ситуация не изменится, то они откажутся обслуживать Горняцкий.

Похвастаться акимату пока нечем. За все время удалось взыскать с должников около 200 000 тенге. В «Ажаре» говорят, что взыскать долг через нотариуса и суд более чем проблематично. Для работы частного судебного исполнителя нужно предоставить точные данные о собственнике помещения и договор, а большинство сельчан получали услуги по публичному договору. Его «Ажар» публиковал в газете и если никто публично или письменно не возражал, то договор считался заключенным. По крайней мере, так было до января 2020 года, пока «Ажар» был монополистом. Те же, кто отдельно заключили договор и поставили свои подписи, чаще всего добросовестно оплачивают все услуги.

- Кроме того, за каждое дело о взыскании частный нотариус берет 1 МРП (2 917 тенге - «НГ»), - поясняет начальник юридического отдела ТОО «Рудный-Ажар-2006» Динара МУХАМЕТСАФИНА. - После того, как нотариус выносит исполнительную надпись, он направляет ее должнику, за что мы тоже должны заплатить 380 тенге, которые потом нам никто и никак не компенсирует. И ещё частный нотариус может взыскать долги только за 3 года, остальное - только через суд. Должники об сроке исковой давности знают и активно пользуются.

Тем не менее, пока мусор вывозить из поселка продолжат. Но недолго.

- Хотелось бы со своей стороны прокомментировать работу акимата Горняцкого и аппарата акима Рудного, - сказал Ескатов на выездном брифинге в Горняцком, который прошел 14 июля. - Что касается злостных неплательщиков - мы проводим работу с ними точечно. Только рекомендуем им оплачивать вывоз мусора в срок. Оказываем содействие ТОО "Ажар" в плане доступа в квартиры, проводим разъяснительную работу. Почему акимат Рудного не комментировал эту ситуацию? По той простой причине, что как только вопрос возникает, мы пытаемся его решить совместными усилиями. Это не отказ и не отлынивание от вопросов. Просто любой вопрос требует проработки. Требует обхода жителей, требует анализа по данным от обслуживающей организации. Мы занимались изучением ситуации и поиском путей решения вопроса.

Ануар Ескатов не уточнил, с какой периодичностью будут ликвидировать новые незаконные свалки. Если учесть, что в Рудном ежегодно с помощью спутника выявляют несколько десятков свалок, которые ждут своей ликвидации порой месяцами, то поверить в эффективность плана "Б" в отдельно взятом поселке Горняцкий очень сложно. Точно сказать можно одно - это не системное решение проблемы.

По словам Ескатова, ТОО «Ажар-2006» имеет возможность отказаться от обслуживания Горняцкого. Для этого нужно уведомить каждого жителя и расторгнуть с ним договор. Тем не менее, власти обещают не допустить мусорного коллапса.

- Есть у нас такие регламентированные действия, как уборка несанкционированных свалок, - отметил заместитель акима Рудного. - Две недели назад заявка от аппарата акима Горняцкого поступила, найдено ценовое предложение. Я сейчас говорю о ликвидации последствий выброса мусора в неположенном месте. Я не говорю о взаимоотношениях услугодателя и услугополучателя. Мы готовы выделить финансирование, чтобы они обеспечили элементарное санитарное состояние поселка.

Что касается денег, то есть вопросы и по расчету норм накопления мусора и платы за услуги, которые не устраивают ни акимат, ни мусоровывозящую компанию. Власти дважды пытались исправить ситуацию, но всякий раз в просьбах о повышении тарифа отказывали. Последний раз тариф меняли в 2015 году.

- В месяц на вывоз мусора из Горняцкого мы тратим примерно 421 000 тенге, - объясняет директор ТОО «Рудный-Ажар-2006» Сергей ЧИЖОВ. - В Горняцком живет 1 300 человек. При тарифе в 245 тенге, даже если все жители будут оплачивать на 100 процентов, мы соберем всего около 300 000 тенге. То есть, даже без должников у нас будут убытки. Дальше - мы уведомляем всех жителей индивидуально. Посылаем письма заказные, что мы расторгаем договоры. Как только пройдёт месяц с последнего уведомления, мы, видимо, прекратим оказывать услугу!

- Есть поселок Перцевка. Там аналогичный поселок, но вроде ситуация с мусором гораздо лучше, чем в Горняцком. В чем причина? - спросила корреспондент портала iagorod.kz Ирина СТАРИКОВА.

- По Перцевке отдельная ситуация, - ответил Ануар Ескатов. - У кого есть договор, они пользуются услугами компании. Но большинство жителей скапливают мусор и самостоятельно вывозят на полигон. Применить такой опыт в Горняцком или на станции Железорудная, думаю, будет неправильно. Многие люди работают и не имеют возможности самостоятельно вывозить мусор и нуждаются в услугах ТОО.

Если в ближайшее время властям и ТОО «Рудный-Ажар-2006» не удастся найти выход из ситуации, то местные жители могут перейти к менее цивилизованным методам борьбы с мусором - сжигать его в частных дворах или вывозить по дороге на работу в контейнерные площадки Рудного.

Фото пресс-службы акимата Рудного