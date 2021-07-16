Об этом сегодня, 16 июля, на брифинге в РСК сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА. Всего в область поступило 259 500 доз первого компонента вакцин и 183 250 второго.

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- Закуплены 209 000 первого и 132 700 доз второго компонента вакцины Спутник V, 8 000 доз вакцины QazVac для вакцинации 4 000 человек, 65 000 Hayat-Vax (для 32 500 человек) и 28 000 СoronaVac (для 14 000), - пояснила она.

По словам Бексултановой, уже провакцинированы 217 542 жителя региона, из них полностью, то есть двумя компонентами, 109 164 человека.

Всего в области, если следовать требованиям последнего постановления главного санитарного врача РК, должно быть привито 505 000 человек.