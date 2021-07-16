Летняя пора - время отпусков, каникул и путешествий. Это новые встречи, знакомства и нередко «романтические отношения»… К сожалению немало этих встреч заканчиваются интимными отношениями.

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На сегодняшний день известно более двух десятков возбудителей, которые вызывают инфекции передающиеся половым путем, а также некоторые типы гепатитов и ВИЧ-инфекцию. Все эти заболевания в большинстве случаев приводят к нежелательным последствиям и осложнениям со стороны здоровья, при этом некоторые из этих проявляются через 3-4 дня, для других недели, месяцы, а многие протекают скрытно или бессимптомно.

В таких случаях заболеваний человек не знает о своей проблеме и может служить источником заражения для других половых партнеров.

Если у лиц с высоким сексуальным риском были половые контакты не защищенные, и половые контакты со многими партнерами, то он относится к группе риска заражения инфекциями передаваемых половым путем.

Лица с рискованным половым поведением, которые не знают и не пользуются средствами контрацепции с презервативами, а также не придают этому должной настороженности, являются источниками распространения инфекции. Барьерная контрацепция (презерватив) защищает от инфекций передающихся половым путем и нежелательной беременности в 95 – 98 % случаев. Порой молодые люди избегают этой защиты, не знают, как правильно пользоваться или просто стесняются приобретать в аптечной сети.

Некоторые пациенты, после половых незащищенных контактов консультируются у знакомых или «сведущих авторитетов» не имеющих специального медицинского образования занимаются самолечением. Заболевание, как правило, заглушается, переходит в скрытый период или хроническую стадию. Пациент считает себя излеченным, а в тоже время является источником и резервуаром инфекции передаваемых половым путем для новых половых партнеров.

При Костанайском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД функционирует «Дружественный кабинет». НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ - ВАС НИКТО НЕ ОСУДИТ!

Особенно здесь в нашем дружественном кабинете. Часто многие люди боятся осуждения в свой адрес, молодые люди, обходят медучреждения стороной, опасаясь, что их кто-то увидит и неправильно расценит. Причина тому, детские страхи, общественное порицание или просто незнание, куда обратиться. Эти кабинеты созданы для представителей ключевых групп населения.

Ключевые группы населения могут анонимно, конфиденциально и добровольно обратиться к врачам: дерматовенерологу, гинекологу, инфекционисту, терапевту и психологу. Также пройти ультразвуковое исследование (УЗИ), сдать на бесплатной основе анализы на инфекции, передающиеся половым путем в лаборатории ОЦ СПИД.

При выявлении заболеваний специалистами назначается лечение или дополнительное диагностическое исследование. Лицам с рискованным сексуальным поведением медикаменты выдаются бесплатно, включая и барьерные контрацептивы.

С пациентами на доверительном уровне проводятся беседы: о половой гигиене, профилактике заболеваний передающихся половым путем, а также правилах пользования контрацептивами.

Попасть в наш Костанайский ДРУЖЕСТВЕННЫЙ КАБИНЕТ можно по адресу ул.Амангельды, 134.

Телефон доверия 8 (7142) 37-05-80.

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