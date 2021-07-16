Приговор в отношении трех жителей Костаная Миндигерея ИБРАЕВА, Берика СЕЙДАХМЕТОВА и Азата КОЙШИНА огласили в суде №2 Костаная сегодня, 16 июля. Все трое признаны виновными в том, что обманывали доверчивых продавцов квартир, обещали помочь с продажей жилья, но в итоге оставляли без крышей над головой, а деньги забирали себе. На некоторых эпизодах государственный обвинитель заострил внимание в прениях, которые прошли 15 июля.

Миндигерей Ибраев



Согласно обвинительному заключению, мошенничеством троица занималась с 2013 года. Главным в ней был Миндигерей Ибраев, не имевший постоянного места работы. В 2013-м он обещал жительнице Костаная Галине Панфилец продать ее квартиру с коммунальными долгами и на вырученные деньги купить дом подешевле. Панфилец отдала правоустанавливающие документы знакомому Ибраева Берику Сейдахметову, который и продал квартиру сестре экс-акима Костаная Сауле Ахметжановой всего за 4 млн тенге. Эти деньги Сейдахметов забрал себе, оставив Панфилец без средств и без жилья.

В 2017 году почти таким же способом мошенники продавали квартиру инвалида Сергея Карпухина, стоящего на учете в психоневрологическом диспансере. На этом этапе к делу подключился Азат Койшин, который поставил свою подпись на поддельной доверенности, выписанной на его имя. По этой доверенности и была продана квартира от имени Карпухина сначала Сергею Лептягину, а позже снова Сауле Ахметжановой. Сам Койшщин объяснял в суде, что попал в это дело случайно.

- Я проходил мимо ЦОНа, когда ко мне обратился какой-то человек, - пояснял подсудимый. - Он спросил, хочу ли я заработать 500 000 тенге? Я ответил согласием, а он попросил поставить две подписи на каком-то бланке. Лептягина я в глаза не видел и никаких денег не получал.

После того, как инвалид Карпухин остался без квартиры, дело получило большой резонанс в СМИ и дошло до гражданского суда. Квартиру Карпухину удалось вернуть и начался процесс по уголовному делу, при расследовании которого выяснилось, что у подсудимых боле 10 эпизодов мошенничества с квартирами.

- Подсудимые обманывали малоимущих и социально уязвимых людей, - заявил в прениях прокурор Сабыржан ОСКЕЛЕНУЛЫ. - Подделывались расписки, документы, а люди оставались без жилья. Вина подсудимых полностью доказана собранными по делу доказательствами.

Гособвинитель просил для Азат Койшина 3 года, для Берика Сейдахметова 6 лет, а для Миндигерея Ибраева, 6,5 лет лишения свободы в колонии средней безопасности. Общая сумма, которую подсудимые должны выплатить потерпевшим по гражданским искам — около 30 млн тенге.

- Я не согласен с тем, что я продал квартиру Панфилец, я не имею к этому отношения, - заявил в прениях Миндигерей Ибраев. - Все показания в деле очень нелогичные. Продажа совершена в 2013 году, почему потерпевшая столько лет молчала? Деньги, которые я брал у потерпевших, брал в долг, о чем имеются расписки. Все они есть в наличии и я готов их отдать. Не считаю себя виновным, действовал в рамках закона, прошу меня оправдать.

- Когда я ставил подпись, я, честное слово, не знал, что документы поддельные, - сообщил в прениях Азат Койшин. - Очень в этом раскаиваюсь, не хочу, чтобы из-за этого у меня сломалась жизнь.

- Я тоже не считаю себя виновным, - сообщил Берик Сейдахметов. - У меня четверо малолетних детей, я действовал в рамках закона. Прошу меня оправдать.

Адвокат подсудимого Ибраева Ольг МАЛЬКОВ сразу заявил в прениях, что это «дело не простое и не примитивное».

- Большая часть потерпевших якобы была обманута 7 лет назад, - пояснил он. - И вдруг на них нашло озарение и они решили подать в суд. Через 7 лет! Как такое может быть? А так, что многие потерпевшие подали в суд по просьбе полицейских. Об этом говорит даже тот факт, что иски были поданы с нарушением ГПК. В некоторых исках сказано: прошу принять меры в отношении неустановленных лиц. Это что иск? В иске должно четко быть указано: кто истец, кто ответчик, в чем он обвиняется. Конечно, проще всего подать такие иски, не приходить в суд, не оплачивать пошлину. Триггером в этом деле послужило дело инвалида Карпухина, который лишился квартиры. Но это человек с такими шизоидными расстройствами личности, что говорить о его дееспособности сложно. А суд берет за основу его показания.

Адвокаты других подсудимых также просили критически отнестись к собранным доказательствам и оправдать своих подзащитных. Вынося приговор, судья Еримхан КАДЫРБАЕВ пояснил, что критически отнесся к этому делу. По эпизоду с квартирой Панфилец суд Ибраева и Сейдахметова оправдал, посчитав этот эпизод недоказанным. По остальным эпизодам все трое были признаны виновными. Ибраеву суд назначил 6 лет и 6 месяцев, Сейдахметову 5 лет лишения свободы в колонии средней безопасности. Азату Койшину суд назначил 3 года ограничения свободы, установив пробационный контроль.

- Суд по своим внутренним убеждения пришел к выводу, что вина Ибраева и Сейдахметова по эпизоду с квартирой Панфилец не доказана, - объяснил приговор судья Кадырбаев. - По всем другим эпизодам суд усмотрел признаки вины и назначил наказание. Койшин свою вину признал, он проходил лишь по эпизоду с квартирой Карпухина, который материальных претензий не имеет, так как как квартиру ему вернули. В связи с чем суд посчитал, что для исправления Койшина достаточно наказания, не связанного с изоляцией его от общества.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Кадры из видеотрансляции