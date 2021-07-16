За прошедшие сутки, 15 июля, в регионе зарегистрировано 116 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,65%. Днем ранее было зафиксировано 104 заболевших человека, темп прироста равнялся 0,58%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 29, Рудный – 23, Аркалык – 22, по 7 случаев - в Житикаре и Костанайском районе, по 5 случаев - в Амангельдинском и Сарыкольском районах, по 4 случая - в Денисовском и Мендыкаринском районах, по 3 случая - в Аулиекольском и им. Б. Майлина районах, 2 случая в Федоровском районе, по 1 случаю - в Алтынсаринском и Камыстинском районах.

- 93 обследованы по самообращению, 16 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 7 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 99 с симптомами заболевания, 17 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 15 июля 2021 г. зарегистрировано 17 900 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 742 человека.