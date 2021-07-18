Закиру НАЙМАНБАЕВУ 26 лет, он родился и вырос в Семее, чемпион Азии, призёр чемпионата мира и рекордсмен Казахстана по пауэрлифтингу. Добившись успеха в спорте, решил круто изменить свою жизнь. О том, чем он сейчас увлекается, Закир рассказал «НГ».

На праздновании Наурыза в Семее в 2017 году Закир Найманбаев присел с бараном 210 раз

- Расскажите, чем вы больше всего гордитесь?

- В 2012 году победил в чемпионате Азии по пауэрлифтингу, потом в 2015-м на чемпионате мира по жиму лёжа в Екатеринбуре стал серебряным призёром. Тогда я был очень хорошо подготовлен, серьезно тренировался. На тренировках поднимал 250 кг. Сейчас не в такой форме, конечно.

А вообще прям большой гордости нет у меня, в спорте я мог бы добиться большего, но сам не захотел. В выбрал направление шоу, в котором можно зарабатывать. Участвовал в YouTube шоу «Каменные лица», «Шаполак шоу», их смотрят много людей.

«Каменные лица» - это чемпионат по пощечинам, организованный популярным блогером Амираном Сардановым. Задача - отправить соперника в нокаут с помощью пощечины. На «Каменные лица» попал так - у меня в Instagram много силовых трюков: поднимаю тяжести, толкаю машины и так далее. Я записал видеообращение Амирану Сарданову и меня пригласили.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @zakir_naimanbayev

Первый мой бой был против соперника по прозвищу «Папа», его вес 220 км и он занесён в книгу рекордов Гиннеса, как человек с самым большим размером бицепса в России - 60 см. Наш бой закончился ничьей. Второй бой был против парня, который работает в Москве охранником, тоже с внушительными габаритами: ростом 190 см и весом более 150 кг. Далее я участвовал уже в аналоге «Каменных лиц» в Казахстане - «Шаполак шоу». Я никогда не выигрывал, но и не проиграл: все мои бои заканчивались ничьей, несмотря на то, что мой вес ниже, чем у соперников, более чем на 100 кг. Я всегда выступал против самых сильных и они не смогли меня победить.

Так же выполняю различные силовые трюки, которые уже выполняли, но я их изменил, где-то добавил, что-то усовершенствовал, в моем Instagram-аккаунте все это выкладываю. В 2017 году выиграл у себя в Семее, на празднике Наурыз, барана, - я тогда 210 раз присел с ним на плечах.

Однажды, после победы Хабиба Нурмагомедова в UFC, я в его честь поднял машину - Lada Priora универсал. Записал ему видео и отправил, он в комментарии меня поблагодарил. Это очень круто, что сам Хабиб оценил!

На шоу «Каменные лица» Закир попал, отправив видеообращение организатору

- Какова ваша главная профессиональная цель?

- Целей, честно говоря, много. Я пока сам не решил, какая из них главнее. Ищу новое. Вообще много можно говорить о будущем, но сейчас, с этой эпидемией, непонятно, куда двигаться. Стараюсь выступать везде, куда зовут. Если, конечно, это интересно мне для прогресса в дальнейшем.

- Чем вы увлекались в детстве? Какой вид спорта был вашим любимым?

- Я был очень крупным мальчиком. Как-то отец меня отвёл в тренажёрный зал. Сказал: «Надо заниматься спортом, не нужно быть полным или худым. Человек должен быть сильным, особенно мужик, во всех смыслах должен быть сильным и идти только вперёд». С 11 лет я занимался на тренажерах, а также плаванием и периодически лёгкой атлетикой - ядро толкал. Мне нравился спорт с детства, хотел быть сильным и большим. Однажды, помню, был такой случай. Я хочешь сильно хотел выполнить норматив мастера спорта. И вот в 2013 году на чемпионате Казахстана первые две попытки не получились, остаётся одна и я иду ва-банк, ставлю вес на 10 кг больше. Ребята-спортсмены меня поддержали и я поднял!

Казахстанский аналог «Каменных лиц» - «Шаполак шоу

- Кто для вас кумир в спорте?

- Мухаммед Али - это легенда бокса, которого никто не превзошел и не превзойдёт.

- Где и как вы тренируетесь?

- Тренируюсь набегами, но везде, где придется. В любом тренажёрном зале и на улице бывает, когда нахожусь за городом. Место для тренировки можно найти всегда, главное - желание.

- Если немного отойти от спорта - есть ли у вас еще стремления или мечты, которые вы хотите осуществить?

- Моя мечта - чтобы каждый в Казахстане занимался хотя бы физкультурой. Ведь любые физические упражнения полезны человеку. Но людям навязали только работу и работу. Да, она нужна в первом плане, но не надо забывать о себе. Каждый человек с молодости должен беречь себя, приготовить себя к старости, быть сильным дедушкой, показывая пример, что он нужен. Кому нужен слабый человек? Да никому, все таких людей стараются пожалеть, а жалость - одно из самых низких качеств. У людей куча возможностей заниматься спортом. Просто нужно поставить цель - например пробежать 1 км. И каждую неделю увеличивать километраж.

Самое лучшее, что есть у человека, это борьба с самим собой. Не нужно с кем-то сравнивать, нужно сравнивать себя, каким ты был неделю назад или месяц назад, и каким ты стал.

- Есть что-то интересно, кроме спорта, чем бы хотел заниматься?

- Очень люблю музыку, поэтому хотел бы научится играть на пианино или на баяне. Я учился одно время, но забросил; Думаю, скоро начну играть на баяне - это весело!

Удержание мотоцикла - один из силовых трюков Закира

- Хотели бы вы, чтобы ваши дети посвятили жизнь профессиональному спорту?

- Пока детей нет, но когда будут, я надеюсь, что они станут заниматься, в первую очередь, для себя. Я не буду настаивать, но, конечно, скажу: «Надо заниматься хотя бы 3 раза в неделю, бегать или ходить в зал». Буду личным примером показывать. Без напутствия ребенок теряется.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @zakir_naimanbayev

- Дальше какие планы? К чему готовитесь? Может быть, планируете свои проекты?

- Я хочу пробовать себя в разных видах спорта. Сейчас готовлюсь, хочу учавствовать в шоу по боям - может быть, по правилам ММА, может, на голых кулаках. Есть ещё одно предложение, но пока рано о нем говорить. Думаю, будет интересный проект у нас, в Казахстане.

Автор - гражданский журналист "НГ"

Фото из личного архива