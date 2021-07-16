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Горячую воду отключат на месяц в одном из районов Костаная

16 июля 2021, 10:39 |  ЖКХ

Об этом сообщила пресс-служба ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram. Отключение связано с плановым ремонтом тепломагистрали по ул. Карбышева.


Иллюстративное фото prokazan.ru

Горячую воду в 23 жилых домах отключат чуть больше, чем на месяц. Отключение планируется 20 июля. Вновь вода в домах горожан появится 27 августа.

Список адресов, где не будет горячей воды этот период:

- ул. В.Интернационалистов 24,
- ул. Карбышева 43, 43б, 45, 43в, 47, 49, 51, 53, 55,
- ул. Спортивная 8, 10, 12, 29,
- ул. Зеленая 6/3, 24, 25, 26, 27, 28,
- ул. Центральная 11,
- ул. Штабная 13, 16.