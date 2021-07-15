В Минздраве заявили о договоренности с Pfizer
В Министерстве здравоохранения заявили, что достигли предварительной договоренности с Pfizer на поставку вакцин в Казахстан, передает Tengrinews.kz.
REUTERS
Сообщается, что с компанией достигнута предварительная договоренность на поставку в четвертом квартале 2021 года.
"С марта 2021 года начаты процедуры переговоров с представителями компании Pfizer о возможных поставках вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. В рамках взаимодействия между министерством и компанией Pfizer подписано соглашение о конфиденциальности", - отметили в ведомстве.
Ранее Президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил, что 2 миллиона доз вакцины Pfizer должны были поставить в страну еще в мае, но поставка была сорвана.
"Поручаю Администрации Президента и правительству разобраться и принять меры в отношении должностных лиц, которые допускают срыв поставки этого необходимого препарата на наш рынок", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства 10 июля.
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