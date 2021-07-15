В Министерстве здравоохранения заявили, что достигли предварительной договоренности с Pfizer на поставку вакцин в Казахстан, передает Tengrinews.kz.

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Сообщается, что с компанией достигнута предварительная договоренность на поставку в четвертом квартале 2021 года.

"С марта 2021 года начаты процедуры переговоров с представителями компании Pfizer о возможных поставках вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. В рамках взаимодействия между министерством и компанией Pfizer подписано соглашение о конфиденциальности", - отметили в ведомстве.

В Минздраве заявили, что постоянной основе проводят переговоры с компанией Pfizer по оптимизации условий соглашений об основных условиях сделки, в том числе проведено совещание на уровне правительства Казахстана.

"Компания Pfizer уведомила о необходимости принятия указа Президента Республики Казахстан для заключения соглашения по поставке вакцины", - добавили в министерстве.

Ранее Президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил, что 2 миллиона доз вакцины Pfizer должны были поставить в страну еще в мае, но поставка была сорвана.

"Поручаю Администрации Президента и правительству разобраться и принять меры в отношении должностных лиц, которые допускают срыв поставки этого необходимого препарата на наш рынок", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства 10 июля.