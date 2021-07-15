Показатель эффективности однокомпонентной вакцины составляет около 80%, передает Informburo.kz.

"Спутник Лайт". Фото: РИА Новости

Минздрав РК зарегистрировал российскую однокомпонентную вакцину против Covid-19 "Спутник Лайт", сообщает пресс-служба Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.

"12 июля комитет выдал временное регистрационное удостоверение российской вакцине "Спутник Лайт" сроком на восемь месяцев. Препарат зарегистрирован на основании протокола заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения КВИ на территории РК и положительного заключения Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий", – говорится в сообщении.

В комитете отметили, что это уже пятая вакцина, которая одобрена для применения в Казахстане. До неё зарегистрировали препараты QazVac, "Спутник V", Hayat-Vax и СоronaVac.

"Спутник Лайт" – векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Она является первым компонентом вакцины "Спутник V".

Эффективность "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Расчёт эффективности провели на основе данных россиян, получивших только один укол по программе массовой гражданской вакцинации и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 по 15 апреля 2021 года.

Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов, отметили в Российском фонде прямых инвестиций, сообщает РИА "Новости"

"Вакцина "Спутник V" уже успешно применяется в Казахстане для профилактики новой коронавирусной инфекции. Регистрация препарата "Спутник Лайт" позволит обеспечить страну ещё одной высокоэффективной и безопасной вакциной против коронавируса. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" сократит сроки вакцинации населения и ускорит создание коллективного иммунитета", – отметил глава фонда Кирилл Дмитриев.

Вакцина "Спутник Лайт" показала эффективность против всех новых штаммов коронавируса по итогам лабораторных исследований НИЦЭМ имени Гамалеи.