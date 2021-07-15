Место для жертвоприношений во время празднования Курбан айта - на трассе М-36 (выезд из Костаная на Федоровку) - будет организовано при согласовании с местной властью и в соответствии с санитарными правилами.

Азамат Мурзаканов (справа)

- Заказать мясо, как и в прошлом году, вы можете в режиме онлайн, - сообщил сегодня, 15 июля, на брифинге в РСК наиб имам мечети «Мандай батыр» г. Тобыл Азамат МУРЗАКАНОВ. - Создан специальный сайт, на нем вы можете заказать ту или иную скотину, которую вы хотите или в состоянии принести в жертву. На сегодня КРС стоит 385 000 тенге, овца - 70 000 тенге и т. д. Выбираем на сайте скотину и там же оплачиваем.

На этом же сайте можно заказать мясо себе домой. После проведения обряда жертвоприношения сотрудники мечети доставят его по адресам.

- Хотелось бы напомнить, что при забое скотины ее нужно делить на три части. Основная задача мусульман в эти дни - уделять внимание другим слоям населения, тем, кто нуждается, - отметил Мурзаканов. - Можно дать им не только мясо, но и домашние продукты. Когда вы делите мясо на три части, то одна раздается нуждающимся, вторая - соседям или родственникам, а третью часть вы оставляете себе.

- Как будут работать мечети в праздничные дни? - спросили журналисты.

- Мечети будут работать в обычном режиме, единственное - не будет читаться коллективный намаз. Соответственно, на пятикратный намаз люди могут приходить, только не будет читаться джамаат. То есть, люди могут по отдельности приходить и читать намаз. Для тех, кто хочет посетить мечеть, наши двери всегда открыты - пожалуйста, приходите. Но надо соблюдать все санитарные нормы: надевать маски, обрабатывать руки антисептиком.

Фото РСК