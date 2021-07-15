В такую сумму оценили бы изъятый у костанайца гашиш на черном рынке. 32-летнего мужчину задержали сотрудники отдела по противодействию наркопреступности УП Костаная в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021».

- Для проверки оперативной информации о причастности жителя областного центра к распространению наркотических средств сотрудники полиции выехали в садовое общество «Строитель». Информация подтвердилась. Более того, на одном из дачных участков предполагаемый подозреваемый был застигнут при расфасовке наркотиков, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

В ходе обыска в дачном домике полиция обнаружила и изъяла полиэтиленовые пакеты с гащишем и 17 шприцев с аналогичным содержимым.

- Общий вес изъятых наркотиков составил более 3,6 кг, а их стоимость на черном рынке составила бы порядка 6 млн тенге. Также в ходе обыска у костанайца изъяты электронные весы, - добавили в пресс-службе.

Ведутся следственные и оперативные мероприятия в рамках досудебного расследования по статье 296 ч. 4 УК РК (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере). Подозреваемый арестован. Известно, что мужчина уже был судим. В этот раз ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как отметили в полиции, всего с начала года в Костанайской области из незаконного оборота изъято 95 кг различных наркотических средств.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО