Это новый срок, установленный заказчиком проекта газификации района. Дата указана в ответе отдела ЖКХ на запрос «Нашей Газеты», в редакцию которой обращались люди, ждущие подачи газа с прошлого года.

- Строительно-монтажные работы по объекту «Газоснабжение улиц Белинского-Жуковского-Станционная, Новая (Мира) в Костанае» были выполнены подрядной организацией ТОО «Газстрой-К» в декабре 2020 года, - говорится в ответе руководителя отдела ЖКХ Наурзбая МУСИНА.

Потенциальные потребители газа получили в филиале АО «КазТрансГаз Аймак» технические условия на подключение, оформили разрешительные документы, приобрели необходимое оборудование, однако газ в дома в прошлом году так и не был подан. Эксплуатирующая организация направила ряд замечаний, которые подрядчик должен был устранить до сдачи объекта в эксплуатацию. Работа эта не была завершена и в первом полугодии 2021 года, хотя жители ждали подключения сначала в феврале, потом в апреле. Теперь заказчик проекта по газификации определил новую дату.

- ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костанай» планируется передача объекта эксплуатирующей организации для подключения объекта к газораспределительным сетям. Подключение планируется произвести до 1.08.2021 года, - говорится в ответе на запрос.