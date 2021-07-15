В новом постановлении главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова обновлен перечень объектов, сотрудников которых обязали вакцинироваться от коронавируса, передает Tengrinews.kz.

Вакцинироваться (или проходить ПЦР-тестирование еженедельно) должны сотрудники:

объектов по оказанию услуг населению - это ЦОНы, отделения АО "Казпочта", банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, SPA и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, объекты по оказанию услуг нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг;

объектов оптовой и розничной торговли и хранения продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, торгово-развлекательные центры, магазины, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты;

объектов культуры и досуга - это музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации;

объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения - это гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги;

организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, речных и морских портов, автостанций/автопереходов, пунктов обслуживания пассажиров;

организаций образования и воспитания, в том числе образовательных развивающих и коррекционных центров для взрослых и детей, учебнопроизводственных комбинатов и других внешкольных организаций;

объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения - это санатории, дома, базы и зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря - пришкольные, загородные, туристские базы;

объектов общественного питания, в том числе, размещенных в организованных коллективах, а также осуществляющих доставку еды, стритфуды;

медико-социальных объектов всех типов - дома престарелых, инвалидов, дома ребенка;

организаций здравоохранения, в том числе лабораторий;

аптечных организаций;

объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства - организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийноспасательные службы, КСК и ОСИ;

организаций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности;

объектов досуга, развлекательных игровых объектов - компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры и парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и пункты/точки по реализации лотерейных билетов;

объектов связи и телекоммуникаций.

С полным перечнем можно ознакомиться здесь.

Кроме того, в Казахстане утвердили новые сроки обязательной вакцинации для сотрудников различных объектов, не прошедших вакцинацию против COVID-19. Исключение составят лица, имеющие постоянные медицинские противопоказания и переболевшие коронавирусом в течение последних трех месяцев.

"В срок до 10 августа 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года - вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев)", - говорится в новом постановлении главного государственного санитарного врача.