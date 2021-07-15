За прошедшие сутки, 14 июля, в регионе зарегистрировано 104 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,58%. Днем ранее было выявлено 98 заболевших, темп прироста был на уровне 0,55%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 29, Рудный – 20, Аркалык – 15, по 6 случаев - в Лисаковске, Амангельдинском и Мендыкаринском районах, по 4 случая - в Аулиекольском, Денисовском и Федоровском районах, 3 случая - в Карабалыкском районе, по 2 случая - в Жангельдинском, Костанайском и им. Б. Майлина районах, 1 случай - в Наурзумском районе.

- 63 обследованы по самообращению, 38 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 62 с симптомами заболевания, 42 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 14 июля 2021 г. зарегистрировано 17 784 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 1669 человек.