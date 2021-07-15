В южной столице прошел ответный матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022, в котором «Кайрат» принимал израильский «Маккаби» из города Хайфа.

Вагнер Лав открывает счет / Скриншот трансляции

Встреча в Израиле завершилась вничью - хозяева открыли счет в компенсированное к первому тайму время, а алматинцы сумели сравнять его за 15 минут до финального свистка. С учетом отмены УЕФА с этого сезона «правила выездного гола» для прохода во второй раунд каждой из команд нужна была только победа. Небольшое преимущество появилось у хозяев после того, как было разрешено присутствовать на матче болельщикам (правда, всего 20% от заполняемости трибун), однако явного фаворита в этом противостоянии не было.

Напомним, что команды уже встречались в еврокубках в прошлом году, тогда это был второй квалификационный раунд Лиги Европы, формат которого предусматривал всего один матч, который прошел в Хайфе и завершился победой «Маккаби» (2:1). Интересно, что этот израильский клуб, кроме «Кайрата», ранее встречался с еще двумя казахстанскими командами и оба гостевых матчах завершил вничью - с «Актобе» в квалификации Лиги чемпионов сезона-2009/2010 (0:0) и с «Шахтером» в групповой стадии Лиги Европы сезона-2013/2014 (2:2).

«Маккаби» очень активно начал встречу, создав в первые десять минут три опасных момента у ворот Стаса Покатилова. Однако первая же атака «Кайрата» стала холодным душем для израильтян. На 10-й минуте сербский полузащитник алматинцев Небойша Косович, получив пас на левом краю от бразильского нападающего Вагнера Лава, сделал навесную подачу в центр штрафной площади гостей. Там высоко выпрыгнувший Артур Шушеначев грудью сделал скидку вправо на ворвавшегося в штрафную площадь Лава, который убежал от преследовавшего его Рами Гершона и с линии вратарской площадки пробил мимо бросившегося ему навстречу голкипера «Маккаби» Джоша Коэна.

Лав еще дважды до перерыва мог отличиться, но оба раза Коэн спасал израильский клуб, которому после пропущенного гола не удалось до перерыва нанести удар в створ ворот соперника.

Во втором тайме в игру стали вступать оба вратаря. На 55-й минуте ошибся Коэн, когда на мокром поле «подарил» мяч Хосе Канте. Правда, свою ошибку голкипер гостей быстро исправил, отбив мяч на угловой после удара с разворота испанского нападающего хозяев. А вот через десять минут голкипер гостей был бессилен. Во время атаки «Кайрата» по левому краю Косович отдал пас в штрафную площадь Лаву, тот переадресовал его низом дальше Шушеначеву. Однако нападающего хозяев опередил Шон Голдьберг, но мяч выбитый из ног нападающего мяч попал в ногу Гершона и отлетел в район 11-метровой отметки, откуда забежавший в штрафную площадь Айбол Абикен ударом слета удвоил преимущество «Кайрата».

Через мгновение Айбол Абикен (крайний справа) забьет второй гол в ворота "Маккаби" / Скриншот трансляции

Одержав победу на своем поле, «Кайрат» наконец-то прервал семиматчевую безвыигрышную еврокубковую серию с израильскими клубами - кроме «Маккаби» из Хайфы, алматинцы играли в сезоне-2016/2017 с «Маккаби» из Тель-Авива (1:1 дома и 1:2 в гостях), а в сезоне-2019/2020 с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы (0:2 в гостях и 1:1 дома).

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов «Кайрат» сыграет с сербским клубом «Црвена Звезда» из Белграда, матчи пройдут 21 и 28 июля.

На этой же стадии, но в Лиге конференций УЕФА начнет свой одиннадцатый еврокубковый сезон костанайский «Тобол», чьим соперником на старте будет хорватский «Хайдук» из Сплита (22 июля - в гостях, 29 июля - в Костанае).

Также со второго квалификационного раунда Лиги конференций начнут борьбу в еврокубках столичная «Астана» и карагандинский «Шахтер», соперниками которых соответственно станут «Арис» (Салоники, Греция) и «Стяуа» (Бухарест, Румыния).