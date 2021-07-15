Борьба с COVID-19 в мире привела к тому, что 23 миллиона детей в 2020 году не получили основные вакцины в рамках плановой иммунизации. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

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Согласно отчету, в прошлом году около 23 миллионов детей пропустили плановые прививки от таких инфекций, как дифтерия, столбняк и коклюш. По данным организации, эта цифра на 3,7 миллиона больше, чем в 2019 году.

"До 17 миллионов детей, вероятно, не получили ни одной вакцины в течение года, что свидетельствует о серьезном неравенстве в доступе к медицинской помощи", - говорится в заявлении ЮНИСЕФ в Twitter.

В ООН отметили, что это самый высокий показатель за последние десять лет. Согласно данным, наиболее сильно пострадали такие страны, как Индия, Пакистан, Индонезия, Мексика и Мали.

"В то время как страны стремятся заполучить вакцины от COVID-19, мы отстаем в других видах вакцинации, оставляя детей под угрозой таких разрушительных, но предотвратимых заболеваний, как корь, полиомиелит или менингит", - прокомментировал ситуацию генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что в случае возникновения вспышек этих заболеваний "последствия будут катастрофическими", и призвал правительства стран больше "инвестировать в детскую вакцинацию".