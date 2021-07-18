Одно из главных достижений за 30 лет независимости Казахстана - полное подавление гражданской активности населения. За исключением тех случаев, когда активность инспирировалась самой властью. И здесь на полную катушку используется беззастенчивая манипуляция основным законом и подзаконным актом.

К примеру, статья 32 Конституции РК дает право гражданам мирно и без оружия собираться, проводить митинги и демонстрации, а в жизни требуется санкция акимата, и он всегда найдет повод отказать заявке. Или Кодекс «О здоровье» признает только добровольное лечение, в том числе и вакцинирование. Но постановление санврача втаптывает добровольность в грязь. Такова степная демократия, где законы и реальная жизнь далеки друг от друга, что вызывает законное возмущение у граждан.

Одно такое возмущение вылилось в митинг (как вы догадываетесь, несанкционированный) 6 июля в парке Победы. Мне интересны любые проявления гражданской активности, поэтому пришел посмотреть, послушать. В народе ходят слухи, что внутрь парка не пропускал спецназ, а тех, кто прошел, потом арестовывали. Не знаю, не видел. Прошел мимо ребят в форме, настроенных весьма дружелюбно, перебросились шутками. На пятачке перед Вечным огнем стояла группа людей, в основном женщины из торговых точек. Всех возмущала тема принудительной вакцинации.

Я делю представителей власти на трезвомыслящих и роботов. Второе - это те, кто, независимо от конкретной ситуации, зачитывает документы о запрете акции. Они и открыли митинг, угрожая карательными мерами. В духе неумных тенденций мимо толпы заколесил трактор с громыхающей тележкой, с другой стороны затарахтел движок газонокосилки, хотя косить здесь было нечего. Атмосфера быстро накалилась, говорили и кричали все сразу.

И в это время подъехал аким города. Он не угрожал, а пытался разобраться в требованиях людей. Поняв, что здесь это невозможно, пригласил активистов в акимат. Таковых набралось около 70. Люди возмущались обязательностью вакцинирования вопреки закону, ссылались на незаконченность испытаний вакцины, что против индийского штамма применяют ту же вакцину от ковид-19 с непредсказуемыми последствиями.

Все высказывания фиксировались работниками акимата, аким обещал разобраться с работодателями, ставящими вопрос ребром: вакцинируйся или пиши заявление по собственному. Конечно, есть сомнения, что удастся решить эти вопросы, они, к сожалению, не в компетенции акима, а спущены сверху. А вот доложить наверх о напряжении в обществе, в связи с принудительной вакцинацией, имеет смысл.

Санврач города настаивал, что у людей есть выбор - вакцинироваться или ежедневно делать ПЦР-тесты, правда, на платной основе. Выбрасывать по 30 тысяч в месяц, по существу, мало кому понравится, многие и так еле сводят концы с концами из-за бешеного роста цен на основные продукты питания. Это у господ наверху инфляция равна 4-6%, в реальной жизни она в разы больше.

Хотя что можно спрашивать у небожителей, которым невдомек, что ставить человеку памятник при жизни - это равносильно вычеркиванию этого человека из реальной жизни. Вдумайтесь, господа, памятник - производное от слова «память», а вы его при жизни определили в монумент.

Ну и подытожим. Прошедший в костанайском парке митинг и реакция на него акима города - это добрый знак того, что народ просыпается от многолетней спячки, а государство, хоть и крохотными шагами, приближается к определению «слышащее».