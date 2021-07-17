"Глеб Жеглов с его убежденностью, что преступник должен сидеть в тюрьме, просто застрелился бы от позора"

9 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства принять план первоочередных мер в области прав человека. И уже через два дня такой план был правительством утвержден.

Интересно, а почему требование президента по повышению уровня жизни населения не выполняется годами? Например, 26 февраля Токаев подписал указ «Об общенациональных приоритетах Республики Казахстан», где в числе прочих направлений есть и такое, как «Благополучие граждан». Что-то правительство не торопится его выполнять.

Давайте посмотрим, что за план утвердило правительство. Он состоит из 26 пунктов, которые должны быть реализованы до конца 2023 года. Красной линией здесь проходят защита прав человека в области уголовного правосудия и исполнения наказаний. Уже к концу текущего года в стране будет принят закон об амнистии, улучшено медицинское обслуживание осужденных и арестованных за счет передачи его из МВД в ведение Министерства здравоохранения. В 2022 году планируется ликвидировать учреждения чрезвычайной безопасности. Видите ли, в них слишком жесткие условия содержания.

Я всегда был уверен, что гуманизация уголовного законодательства идет на руку только преступникам и их правозащитникам. Я тоже за то, чтобы в стране торжествовали справедливость, здравый смысл и право, за улучшение функционирования правосудия и административного аппарата. Живем-то в своей, не во вражеской стране. Но надо, чтобы это чувствовало все население, а не только преступники.

Хочется спросить директора Казахстанского международного бюро по правам человека Евгения Жовтиса: почему его бюро молчит по поводу того, что у нас многих лишили права на трехразовое сбалансированное питание? Не слышно было громких высказываний, когда в Жамбылской области убивали дунган. Ведь даже в ООН обеспокоились ситуацией с дунганами, о чем в начале сентября 2020 года сообщала постоянный представитель Казахстана при ООН в Женеве Жанар Айтматова. Нет, их беспокоят только права преступников.

Каждое наше право на что-либо оказывается чьей-то обязанностью. Наше право переходить улицу на зеленый свет светофора обеспечивается обязанностью водителя останавливаться на красный. Если вы пойдете на красный, то можете даже лишиться жизни. Так и преступник, нарушив право на нашу безопасность, лишается многих прав, присущих в нормальной жизни. Ведь каждый знает, что такое грех. Никто не грешит от неведения. За грехи надо отвечать. А мы все гуманизируем.

Глеб Жеглов с его убежденностью, что преступник должен сидеть в тюрьме, просто застрелился бы от позора. Жалеть волка - значит совершать преступление по отношению к овцам. Волки никогда не будут пастись рядом с овцами. Испорченного вконец нельзя исправить. А у нас практически ежегодные амнистии. Эти амнистии мне напоминают легендарного матроса Железняка с его «расходитесь, господа, караул устал».

Мне кажется логичным, что человека совершившего преступление, ожидает тяжкое искупление. А совершившие тяжкие преступления заслуживают только смерти. Российский ученный медик XIX века Шульц писал: «Человечество имеет право и даже обязано защищаться от диких зверей в образе человека». У нас же правосудие практически осуществляется без наказания порока и без торжества правды. И с трудом верится, что у нас можно добиться справедливости, когда представители судейского корпуса часто бывают замешаны в коррупционных скандалах.