В четверг, 15 июля, на территории Костанайской области днем местами ожидается дождь и гроза. Ветер северо-западный 9-14, днём 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12, на юге +15 градусов, днём +17...+22, на юге +25 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае в четверг переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14, днём 15-20 м/с. Ночью +9...+11, днём +19...+21 градус.

В пятницу, 16 июля, по области местами дождь и гроза, ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13, днём +18...+23, на юге +26 градусов.

В Костанае в пятницу переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью +9...+11, днём +21...+23 градусов.

- В субботу, 17 июля, на территории Костанайской области местами дождь и гроза, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15, днём +20...+25, на юге + 28 градусов.

В Костанае в субботу переменная облачность, возможен дождь с грозой. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью +12...+14, днём +23...+25 градусов.