Об отставке акима поселка Качар Ержана СУЛЕЙМЕНА сообщили утром 13 июля в сообществе "Типичный Качар" в соцсети ВКонтакте. В паблике опубликовано обращение акима, в котором он просит отнестись к его уходу с пониманием.

Ержан Сулеймен / Фото gov.kz

- Хотел бы сообщить вам о большом изменении в моей жизни - сегодня у меня последний день службы в качестве акима поселка, - говорится в опубликованном сообщении. - От всей души благодарю наших неравнодушных жителей. Я запомню время, проведенное в поселке. Увы, полгода "пролетело", как одно мгновение, но сделано немало и ещё предстоит реализовать те заделы, которые наметили. В скором времени завершат строительство сквера на агитплощадке, установят детские и волейбольную площадки, завершат установку новых светодиодных фонарей на новом сквере.

К вечеру в этом же паблике пользователь Елена ВАСИЛЬКОВСКАЯ опубликовала обращение к акиму области с просьбой вернуть Ержана Сулеймена на его должность.

- За очень короткое время, являясь руководителем поселка, Ержан Жантаевич зарекомендовал себя, как ответственный, инициативный, хозяйственный, неравнодушный к людям человек, - пишет Васильковская. - Мероприятия в поселке, связанные с озеленением, благоустройством, улучшением освещения улиц, положительно сказываются на нашей жизнедеятельности и процветании посёлка.

Корреспондент "НГ" позвонил в акимат п. Качар, но в приемной ответили коротко: "Аким уже покинул пост, должность заместителя вакантна, обратитесь в акимат Рудного". В пресс-службе акимата Рудного пообещали дать комментарий позже.

Ержан Сулеймен был назначен на должность акима п. Качар 15 декабря 2020 года. Его срок полномочий должен был истечь только спустя 4 года. Нового акима выбирали тайным голосованием депутатов рудненского городского маслихата. Обоих кандидатов на выборы выдвинул новый аким Рудного Куандык Испергенов.

Ержан Сулеймен тогда сменил акима Армана Алдонгарова, которого 8 сентября суд признал виновным в присвоении и растрате вверенного имущества. После этого инцидента в отставку подал аким Рудного Бахытжан Гаязов, назначивший Алдонгарова. Кто сейчас заменит акима п. Качар, пока неизвестно.