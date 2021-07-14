Министерство образования и науки разработало правила назначения на должности, освобождения от должности первых руководителей и педагогов государственных организаций образования, сообщает zakon.kz.

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Так, отделы образования районов и городов областного значения при появлении вакантных или временно вакантных должностей первых руководителей государственных организаций образования в течение трех рабочих дней вносят в местные исполнительные органы образования областей ходатайство о проведении конкурса.

Конкурс на назначение на должности первых руководителей объявляется ведомством или структурным подразделением министерства или местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы.

Объявление о проведении конкурса публикуется не позднее 15 рабочих дней со дня появления вакантной или временно вакантной должности первого руководителя государственной организации образования.

Кандидаты, претендующие на занятие должности первых руководителей государственных организаций образования, подают заявление и пакет документов в Государственную корпорацию или канцелярию министерства, либо на веб-портал "электронного правительства".

Назначение на должность первого руководителя государственной организации образования осуществляется на основании решения конкурсной комиссии министерства или его ведомства или местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы.

Процедура конкурса включает следующие этапы:

публикация объявления о проведении Конкурса на официальном интернет-ресурсе, официальных аккаунтах социальных сетей государственного органа, объявившего конкурс; прием документов от физических лиц, изъявивших желание принять участие в Конкурсе; квалификационная оценка документов участников Конкурса; национальное квалификационное тестирование на знание законодательства, управленческих компетенций, основ педагогики и психологии; согласование кандидатов с попечительским советом государственной организации образования; согласование с попечительским советом не проводится в отношении кандидата, претендующего на занятие должности руководителя организации дошкольного, специального (психолого-медико-педагогической консультации, кабинета психолого-педагогической коррекции, реабилитационного центра), дополнительного образования, организации образования при Комитете уголовно-исполнительной системы; собеседование на заседании конкурсной комиссии Управления образования области, городов республиканского значения и столицы.

По итогам Конкурса министерством, Управлением образования области, города республиканского значения и столицы, отделами образования районов (городов) издается приказ о назначении и заключается трудовой договор с лицом, получившим положительное заключение конкурсной комиссии.

- По итогам конкурса первый руководитель государственной организации образования назначается на должность сроком на 5 лет. По истечении пятилетнего срока трудовые отношения с первым руководителем государственной организации образования регулируются в соответствии с нормами трудового законодательства Республики Казахстан, - говорится в документе.

Как назначают педагогов

Конкурс на назначение на должности педагогов объявляется республиканскими подведомственными организациями министерства, государственными организациями образования.

Конкурс на занятие вакантной должности педагога организуется государственной организацией образования, имеющей вакантную или временно вакантную должность.

Для обеспечения объективности и прозрачности процедур конкурс проводится в информационной системе.

Основными требованиями при отборе кандидата на должность педагога являются наличие педагогического образования, иного профессионального образования по соответствующему профилю, документа о переподготовке, соответствие Типовым квалификационным характеристикам должностей педагогов, а также уровень профессиональной подготовки.

Полностью посмотреть тест правил можно на сайте "Открытые НПА", где документ размещен для публичного обсуждения до 28 июля.

Ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявлял, что у многих руководителей школ бессрочные трудовые договоры, и они сидят на одном месте десятилетиями. В связи с чем будут разработаны новые правила назначения директоров и педагогов, периодически будет проводиться ротация.