Интерактивный глобус только внешне похож на игрушку. География, история, культура, языки – программа содержит тысячи любопытных фактов, десятки познавательных игр и других развлечений. Гаджет точно понравится ребенку, если хотя бы один из перечисленных ниже пунктов про него.

Не любит читать

Чтение книг развивает воображение и полезно по многим другим причинам, но не все дети любят читать. Возможно, ваш ребенок лучше усваивает информацию на слух. Для управления интерактивным глобусом используют беспроводную ручку, оснащенную динамиком – касание сопровождается голосовым сообщением. Виртуальный учитель рассказывает интересные факты, приглашает к игре, хвалит за правильные ответы, дает подсказки.

Нравятся игры (смартфон, планшет, ПК)

Родители не всегда в восторге от геймификации, но детям обучение в игровой форме нравится больше нудной зубрежки. Ребенок не просто слушает – он играет, попутно запоминая факты об окружающем мире. Хороший интерактивный глобус для детей предлагает самые разные развлечения:

Исследование – прикоснись и узнай, по категориям «валюта», «климат», «столица», «язык» и многое другое. Устройте викторину или соревнование, кто даст больше правильных ответов.

Сравнение – запоминай факты, угадывая различия между двумя странами по площади, валюте, населению и т. д.

Поиск – найди названные виртуальным помощником страну, столицу, город, континент и другие категории. Игра на время, несколько вариантов и уровней сложности.

В зависимости от модели, ПО содержит познавательные игры для изучения культуры, истории, географии и других наук, строения Земли, Солнечной системы и т. д. Глобусы для самых маленьких не разделены на страны – вместо границ поверхность планеты украшают изображения животных, растений, достопримечательностей.

Любит мультики

Технология дополненной реальности превращает игру в виртуальное путешествие. На экране смартфона или планшета порхают бабочки, трубит слон, танцуют люди в национальных костюмах... К озвучке фактов подключается мультяшная визуализация. Трехмерную картинку можно увеличить, покрутить в любую сторону – изучить в деталях.

Активный и общительный

Порой индивидуальное обучение очень к месту – интерактивный глобус подходит для занятий с одним ребенком и для самостоятельных игр. Но многие дети лучше усваивают информацию в группе, особенно если это друзья. Программное обеспечение глобуса позволяет играть компанией, устраивать соревнования, викторины и другие совместные развлечения.

Программу глобуса можно бесплатно обновлять на сайте производителя, если это оригинальная модель. Выбирайте гаджет на hello-24.ru или у других официальных дилеров, чтобы избежать подделок. Убедитесь, что голосовой помощник русифицирован. В это трудно поверить, но все дети любят учиться – дело только в способе подачи информации. Играйте и развивайтесь с удовольствием!

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