К ноябрю мясо в Казахстане может подорожать до 4 тысяч тенге за кг. Власти пытаются сдержать рост цен, передает Informburo.kz.

Засуха, ставшая причиной падежа скота на юге и западе страны, грозит неурожаем осенью. Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал журналистам, какими методами ведомство борется с угрозой продовольственного кризиса, сообщает "31 канал".

Засушливое лето подкосило казахстанских животноводов. Из-за этого на западе и юге страны гибнет скот. Нехватка корма также наблюдается на севере. Погода подводит и земледельцев.

Прогнозы на урожай в этом году не самые радужные. Эксперты предрекают неминуемое удорожание мяса, овощей, зерновых и других продуктов на казахстанских прилавках уже осенью. Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал, что над этим вопросом работает межведомственная комиссия. По его словам, цены на картофель и морковь к осени снизятся.

"На сегодняшний день мы видим, что по картофелю цена уже развернулась и идет на снижение. Мы ожидаем, что в осенний период она существенно упадет, и по моркови такая же ситуация", – прогнозирует министр.

Чтобы казахстанцы вновь не получили "золотые" овощи и мясо, меры должны быть приняты самые решительные. Из уст министра прозвучала фраза о возможном запрете экспорта мяса и других продуктов.

"Работа проводится с МИО. С тем, чтобы своевременно сейчас обеспечить балансировку и своевременное перемещение продукции внутри страны между регионами. Могут использоваться инструменты запрета на экспорт", – заявил Султанов.

Но фермеры думают иначе. Независимый директор ассоциации "Верховный совет крестьян" Кирилл Павлов предрекает, что в ноябре цена за килограмм мяса будет составлять от четырех тысяч тенге, а запреты на экспорт продукции к хорошему не приведут.

"Запрет ввести легко, снимать потом – мы по капусте помним, как это долго, как это больно, и как от этого страдают фермеры. Любой запрет – он отбивает желание фермеров заниматься тем именно сектором, в котором запрет. Вы посмотрите, что с мукой случилось! Ввели ограничения – начались сложности. Люди просто ушли из этого бизнеса и всё", – подчеркнул эксперт.

Напомним, засуха в Казахстане привела к отставке министра сельского хозяйства Сапархана Омарова.