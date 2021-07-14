За вторник, 13 июля, в регионе зарегистрировано 98 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,55%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 43, Рудный – 23, Житикара – 10, Аулиекольский район – 8, Лисаковск – 7, Аркалык – 5, Сарыкольский район – 2.

- 71 пациент обследован по самообращению, 21 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 6 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 86 с симптомами заболевания, 12 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 13 июля 2021 г. зарегистрировано 17 680 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 624 человека.