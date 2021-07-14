В скриншоте рассылки, который прислала 13 июля в редакцию "НГ" студентка Костанайского социально-технического университета, сообщается, что ее не допустят к занятиям, если она не вакцинируется.

Ранее в МОН поясняли: "Применение штрафных санкций к студентам исключено в соответствии с казахстанским законодательством. Учебный процесс будет организован с обеспечением полного соответствия санитарно-эпидемиологических требований, с учетом социальной дистанции при проведении занятий".

Поэтому "НГ" задала вопросы областному информационному штабу: правомерно ли в КСТУ делают такую рассылку студентам и давал ли акимат области такое указание вузам?

Вечером 13 июля штаб предоставил ответы руководства КСТУ:

"Действительно, университетом 9 июля была допущена неправильная формулировка текста SMS-рассылки. В связи с чем 13 июля была запущена повторная рассылка: «Согласно постановлению главного санврача РК сроком до 15 июля 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 15 августа 2021 года – вторым компонентом вакцины от COVID-19, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3 месяцев. В связи с этим администрация университета рекомендует всем обучающимся пройти вакцинацию по месту жительства и имеющим медицинские противопоказания предоставить справку подтверждение на номер 87774414568 или pkkstu@mail.ru. По вопросам обращаться в деканаты или эдвайзерам». Дополнительно сообщаем, что от акимата Костанайской области каких-либо указаний касательно вакцинации не было".