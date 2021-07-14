С 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы, передает Informburo.kz.

21 июля в Казахстане отключат телевидение и радио на время проведения плановых работ, сообщается на сайте Комитета информации МИОР РК.

С 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В это время будет приостановлена ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

АО "Казтелерадио" проводит такие планово-профилактические работы ежеквартально. В компании отмечают, что это необходимо для обеспечения качественного телерадиовещания. Учитывая, что квартальные планово-профилактические работы позволяют на длительное время отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.