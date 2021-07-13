В течение месяца - с 13 июля по 12 августа в - в Костанайской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Об этом сегодня на брифинге в департаменте полиции сообщил заместитель начальника УМПС Виталий ЦОЙ.





- Будет увеличена плотность нарядов патрульной полиции на загородных трассах, а также в ночное время в городах и населенных пунктах, - пояснил он. - В сельской местности к проведению ОПМ будут привлечены участковые инспектора полиции. Будет акцентировано внимание на профилактическую и разъяснительную работу с раздачей буклетов и привлечением всех заинтересованных госорганов: акиматов, инспекции транспортного контроля, нацкомпании «КазАвтоЖол» и ТОО «Казавтодор».

Главные задачи ОПМ: выявление грубых нарушений - таких, как управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, превышение скорости, правил маневрирования и обгона, а также нарушений ПДД пешеходами и соблюдению правил перевозки детей в автомобилях.

- Также будет акцентировано внимание на техническое состояние транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, - отметил заместитель начальника УМПС. - Многие из таких автомобилей не отвечают требованиям безопасности на дорогах. За управление технически неисправным средством предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 590 ч. 5 КоАП.

С начала 2021 года на территории области произошло 115 ДТП, в том числе 6 из них - с участием детей. Погибли 27 человек, 3 из них - дети. 140 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них 6 - несовершеннолетние.

- Только за 10 дней июля совершенно 14 ДТП, в которых погибли 6 человек и 10 получили телесные повреждения, - сообщил Цой. - Основными причинами этих происшествий, согласно проведенному нами анализу, являются: нарушение водителями скоростного режима, правил маневрирования и обгона, а также невнимательность водителей и пешеходов.

Спикер напомнил об авариях последних дней.

11 июля, около 19:15, на 29 км дороги Аулиеколь-Москалевка водитель 1961 г. р., управляя автомобилем Renault Megan, не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет. В результате ДТП пассажир, ребенок 2019 г.р., от полученных травм скончался на месте проишествия. Второй пассажир 1992 г. р. и водитель госпитализированы в реанимационное отделение Аулиекольской РБ.

10 июля, около 15:45, на дороге Денисовка-Житикара, возле села Ерсай, водитель 1959 г. р. за рулем Hyundai Sonata е справился с управлением и опрокинулся в кювет. Водитель скончался на месте.

9 июля, около 13:15, при въезде в п. Щербаково Алтынсаринского района женщина 1986 г. р., управляя автомобилем Hyundai Accent, при совершении обгона не справилась с управлением и допустила столкновение с обгоняемой автомашиной ВАЗ. В результате ВАЗ опрокинулся в кювет. Пссажир ВАЗа скончался в реанимационном отделении областной больницы.

Как отметил заместитель начальника УМПС, все эти аварии произошли на ровном участке дороги и в светлое время суток.

- Ничто не предвещало беды, однако невнимательность и самонадеянность водителей привели к таким тяжким последствиям, - отметил Виталий Цой. - Будьте предельно внимательны на дорогах, соблюдайте ПДД, скоростной режим и правила перехода проезжей части и будьте взаимно вежливы друг к другу.

- В последнее время часто происходит возгорание автомобилей. С чем это связано? - спросил корреспондент «НГ».

- Возгорания происходили и раньше, примерно с такой же периодичностью, - ответил спикер. - Я бы не сказал, что сейчас они происходят чаще. Горят не только старые автомобили, но и новые. Согласно Закону «О дорожном движении» РК, все автомашины старше 7 лет, принадлежащие физическим лицам, подлежат обязательному техосмотру. За непрохождение этого осмотра предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 590 ч. 9 КОАП и налагается административное взыскание. Сейчас техосмотры проводят фирмы, у которых есть лицензия. Но мне кажется, что это больше небрежность самих владельцев транспортных средств, водители должны сами отвечать за свои машины.

Фото Андрея СКИБЫ