Возбудитель сибирской язвы был обнаружен в результатах исследований крупного рогатого скота, принадлежащего ТОО «Алтай», 30 июня в селе Приречное в Свердловском сельском округе Денисовского района.

Иллюстративное фото pixabay.com

Как сообщили в управлении ветеринарии акимата Костанайской области, ветеринарная станция Денисовского района уничтожила трупы павших животных и провела дезинфекцию мест содержания и падежа.

- С 3 июля в очаге инфекции все ликвидационные мероприятия проводит Костанайский филиал «Республиканский противоэпизоотический отряд» (РПО) под контролем областной и районной ветеринарной инспекции, - сообщили в управлении. - На сегодня во всех 4 животноводческих базах и прилегающих территориях завершена механическая очистка, побелка перегородок, кормушек, стен помещений. Силами РПО проведена двукратная дезинфекция животноводческих баз, выгульных площадок, летних кард, а также места падежа животных. Проведена вакцинация животных против сибирской язвы.

С 12 июля в очаге инфекции падежа среди животных не зарегистрировано, ситуация стабилизирована.

- Вакцинированные животные находятся под наблюдением ветеринарной службы, состояние животных удовлетворительное, - добавили в управлении. - Карантин снимается по истечении 15 календарных дней после ликвидации инфекции и проведения заключительной дезинфекции.

Как отмечают в управлении, в остальных селах Денисовского района и в целом по Костанайской области эпизоотическая ситуация стабильная.