Куда звонить родителям и что делать учителям - На вопросы о вакцинировании от ВКИ ответили в управлении образования Костанайской области
Вопросы, связанные с обязательным вакцинированием от коронавирусной инфекции, задают жители Костаная. Пользователь нашего сайта yudjin спросил: "Есть ли приказ не пускать в школу и колледж ребёнка непривитых родителей?".
Иллюстративное фото pixabay.com
- Такого приказа нет, - ответила руководитель управления образования Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА. - Есть требование к педагогам и сотрудникам, но не к родителям.
Как отметили в ведомстве, пожаловаться на принуждение к вакцинации родители могут по телефонам: 8 (7142) 37-08-59, 8-708-087-42-01.
Еще один вопрос задала учительница одной из школ областного центра. Она - аллергик, будет получать медтотвод от прививки, но в школе ей уже сказали, что даже с медотводом надо будет сдавать ПЦР-тесты.
- Если есть справка о медотводе, ПЦР-тест не требуется, - ответила Байменова.
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