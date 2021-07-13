Вопросы, связанные с обязательным вакцинированием от коронавирусной инфекции, задают жители Костаная. Пользователь нашего сайта yudjin спросил: "Есть ли приказ не пускать в школу и колледж ребёнка непривитых родителей?".

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- Такого приказа нет, - ответила руководитель управления образования Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА. - Есть требование к педагогам и сотрудникам, но не к родителям.

Как отметили в ведомстве, пожаловаться на принуждение к вакцинации родители могут по телефонам: 8 (7142) 37-08-59, 8-708-087-42-01.

Еще один вопрос задала учительница одной из школ областного центра. Она - аллергик, будет получать медтотвод от прививки, но в школе ей уже сказали, что даже с медотводом надо будет сдавать ПЦР-тесты.

- Если есть справка о медотводе, ПЦР-тест не требуется, - ответила Байменова.