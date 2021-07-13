Казахстан входит в число лидирующих стран по количеству золотых виз, выданных Лондоном в период с 2008 по 2020 годы, передает Informburo.kz.

С 2008 по 2020 годы 278 представителей Казахстана получили так называемую золотую визу, которая даёт право на проживание в Великобритании, говорится в отчёте антикоррупционной организации Spotlight on corruption.

Схема золотой визы предлагает инвесторам получить статус резидента страны в обмен на вклад в её экономику. Через несколько лет, как правило, инвестор может претендовать на получение гражданства страны. По оценкам организации, золотую визу можно купить за 2 миллиона фунтов.

В отчёте отмечается, что за эти 12 лет 32% всех выданных золотых виз приходятся на физлиц из Китая (4 106), 20% – на представителей России (2526). Далее следуют Гонконг (692 виз), США (685), Пакистан (283) и Казахстан (278), Индия (254).

В отчёте период с 2008 по 2015 год называется временем "слепой веры", когда в отношении заявителей на получение золотой визы не проводились проверки по источникам богатства. 74% золотых виз представителей Казахстана были выданы именно в эти годы.

"Наше исследование показывает, что выходцы из Казахстана получили 206 виз в период с 2008 по 2015 год. Это пятый показатель среди стран-получателей за период после Китая, России, США и Гонконга", – говорится в отчёте.

Среди известных обладателей золотой визы Spotlight on corruption упоминает Мадияра Аблязова. Золотая виза, выданная ему в 2009 году, была подарком его отца, Мухтара Аблязова. Судебные документы также подтверждают, что двоюродная сестра президента Азербайджана Иззат Джавадова, которая находилась под следствием из-за почти 19,6 млн долларов, полученных из сомнительных источников, имела золотую визу, вероятно, полученную в период "слепой веры".

Отмечается, что все золотые визы, выданные в период "слепой веры", сейчас проверяются Министерством внутренних дел на предмет угроз национальной безопасности. Spotlight on corruption констатирует, что МВД Великобритании редко отклоняет заявления на получение золотой визы: всего 9% против 42% отказов по заявлениям о предоставлении убежища. Великобритании принадлежит один из самых высоких показателей обработки заявок на получение золотых виз в мире: решения принимаются в течение трёх недель.

По мнению организации, режим золотой визы по-прежнему представляет значительный риск для национальной безопасности, распространения коррупции и отмывания денег для Великобритании, несмотря на недавние реформы.

"Вызывает тревогу то, что правительство принимает драконовские меры по другим направлениям миграционной политики, но ещё не закрыло серьёзные лазейки, которые позволяют грязным деньгам поступать в Великобританию. Правительство должно поручить провести независимую проверку того, приносит ли режим золотой визы реальную пользу Великобритании. Ему также следует срочно раскрыть результаты своей проверки виз, выданных до 2015 года", – отметили в Spotlight on corruption.