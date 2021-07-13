В посольстве Казахстана в России объяснили правила въезда в РФ, передает Tengrinews.kz.

TENGRINEWS/Турар Казангапов

С 10 июля 2021 года для пересечения государственной границы с Россией необходимо наличие отрицательного результата ПЦР-теста COVID-19 через программу "Путешествую без COVID-19".

"Предварительно необходимо скачать приложение, затем выбрать ближайшую лабораторию из списка, представленного в приложении. После этого, сдав ПЦР-тест и получив результат, необходимо будет его загрузить в приложение в раздел "Тесты" путем сканирования QR-кода (код выдается лабораторией). При пересечении границы предьявить данный код сотрудникам пограничной службы", - говорится в сообщении.

Согласно изменению в постановлении главного санитарного врача Российской Федерации, граждане государств - членов Евразийского экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация) с 10 июля 2021 года при пересечении Государственной границы Российской Федерации должны подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР COVID-19 (отобранного не ранее чем за 72 часа до прибытия на территорию Российской Федерации) с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".

Отмечается, что въезд в Россию через сухопутные пункты пропуска по-прежнему ограничен.

Также приложение "Путешествую без COVID-19" не освобождает от оснований для въезда в РФ.

"На данный момент граждане Казахстана без дополнительных условий могут въезжать в Россию только авиарейсами из всех государств, с которыми Россия возобновила регулярное пассажирское авиасообщение.

Россия осуществляет регулярное пассажирское авиасообщение со следующими странами: Казахстан, Беларусь, Турция, Великобритания, Швейцария, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Кыргызстан, Республика Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Азербайджан, Армения, Греция, Сингапур, Венесуэла, Германия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланка, Исландия, Мальта, Мексика, Португалия, Саудовская Аравия, Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватия, Бельгия, Болгария, Иордания, Ирландия, Италия, Кипр, Китай, Лихтенштейн, Северная Македония, Соединенные Штаты Америки", - добавили в посольстве.

Приложение "Путешествую без COVID-19" стало доступно для казахстанцев в начале июня. Его разработал Евразийский банк развития для того, чтобы граждане стран ЕАЭС при пересечении границ имели возможность предоставить результаты ПЦР-тестов с помощью своего мобильного телефона, и им больше не требовалось предоставлять справки с результатами ПЦР-тестов в бумажном виде. Результаты в виде QR-кода появятся в приложении. QR-код будет необходим при пересечении границы.

Также в приложении загружен список аккредитованных лабораторий для тестирования на коронавирус. Человеку, сдавшему анализ, не нужно возвращаться в медучреждение, чтобы получить бумажную справку. Его результаты лаборатория передаст в систему, и они отобразятся в приложении. При пересечении границ стран ЕАЭС пользователь сканирует QR-код и может ознакомить контролирующие органы с результатом своего анализа на COVID-19.

Разработчики уверяют, что система будет развиваться, и в последующем в ней будут отражаться сведения и о пройденной вакцинации, и о количестве антител.