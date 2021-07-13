Сроки обязательной вакцинации пересмотрят в Казахстане
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил пересмотреть сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
TENGRINEWS/Турар Казангапов ©
Вчера, 12 июля, под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана. На повестке дня были поручения Президента Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании правительства.
Тугжанов поручил госорганам в кратчайшие сроки:
- разработать Стратегию по кардинальному пересмотру мер противодействия коронавирусу;
- до 19 июля пересмотреть и установить реальные сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса;
- организовать работу по подписанию соглашения с компанией Pfizer и обеспечить заключение контракта на поставку вакцины;
- определить сферы жизнедеятельности общества, подлежащие обязательной вакцинации до 19 июля;
- проработать вопрос запуска Цифровой карты вакцинации по аналогии с единой базой ПЦР-тестирования;
- внести предложения до 19 июля по переформатированию работы мобильных мониторинговых групп с приоритетом активного использования цифровых решений как Ashyq;
- разработать и утвердить правила поддержки и мотивации медицинских работников, действующие вне зависимости от эпидемиологической ситуации;
- выработать предложения по обеспечению безопасности здоровья педагогов и учащихся при возобновлении традиционной формы обучения школьников и студентов в новом учебном году.
На расширенном заседании правительства в субботу, 10 июля, Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что сроки вакцинации должны быть реалистичными, без признаков кампанейщины. При этом он уточнил, что в Казахстане нужно вакцинировать 10 миллионов человек.
Ранее в Министерстве юстиции объяснили, почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции.
"Это согласуется с конституционной нормой о том, что "государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека" (статья 31 Конституции). Гарантируя права и свободы человека и гражданина, Конституция не исключает возможности их ограничения, одновременно обозначая допустимые пределы такого ограничения", - объяснили в ведомстве.
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