Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил пересмотреть сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

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Вчера, 12 июля, под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана. На повестке дня были поручения Президента Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании правительства.

Тугжанов поручил госорганам в кратчайшие сроки:

разработать Стратегию по кардинальному пересмотру мер противодействия коронавирусу ;

; до 19 июля пересмотреть и установить реальные сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса ;

; организовать работу по подписанию соглашения с компанией Pfizer и обеспечить заключение контракта на поставку вакцины;

определить сферы жизнедеятельности общества, подлежащие обязательной вакцинации до 19 июля;

проработать вопрос запуска Цифровой карты вакцинации по аналогии с единой базой ПЦР-тестирования;

внести предложения до 19 июля по переформатированию работы мобильных мониторинговых групп с приоритетом активного использования цифровых решений как Ashyq;

разработать и утвердить правила поддержки и мотивации медицинских работников, действующие вне зависимости от эпидемиологической ситуации;

выработать предложения по обеспечению безопасности здоровья педагогов и учащихся при возобновлении традиционной формы обучения школьников и студентов в новом учебном году.

На расширенном заседании правительства в субботу, 10 июля, Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что сроки вакцинации должны быть реалистичными, без признаков кампанейщины. При этом он уточнил, что в Казахстане нужно вакцинировать 10 миллионов человек.

Ранее в Министерстве юстиции объяснили, почему обязательная вакцинация не противоречит Конституции.

"Это согласуется с конституционной нормой о том, что "государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека" (статья 31 Конституции). Гарантируя права и свободы человека и гражданина, Конституция не исключает возможности их ограничения, одновременно обозначая допустимые пределы такого ограничения", - объяснили в ведомстве.