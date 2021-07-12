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Карантин ужесточат в Казахстане

12 июля 2021, 20:01 |  Коронавирус

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране Межведомственная комиссия приняла меры по усилению карантинных ограничений в регионах, находящихся в "красной" зоне, передает Tengrinews.kz.

TENGRINEWS/Турар Казангапов ©

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил приостановить:

  • междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq;
  • деятельность закрытых пляжей и аквапарков. 

Также постановил в выходные и праздничные дни запретить деятельность:

  • общественного транспорта;
  • объектов общественного питания, за исключением участвующих в проекте Ashyq;
  • фитнесс-центров, фитнесс-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, бассейнов, за исключением участвующих в проекте Ashyq;
  • кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, выставок, за исключением участвующих в проекте Ashyq;
  • объектов по реализации непродовольственных товаров площадью до 2000 м², за исключением участвующих в проекте Ashyq, открытых рынков, ярмарок;
  • спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочные залы), за исключением участвующих в проекте Ashyq;
  • образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития;
  • фудкортов, за исключением участвующих в проекте Ashyq.

В будние дни поручено ограничить деятельность:

  • фитнесс-центров, фитнесс-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, SPA-центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте Ashyq до 20.00;
  • ТРЦ, торговых домов, торговых сетей независимо от участия в проекте Ashyq до 18.00;
  • объектов общественного питания, фудкортов, участвующих в проекте Ashyq до 20.00, не участвующих в проекте Ashyq - до 18.00.

В завершение вице-премьер дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматам регионов усилить разъяснительные работы, а также повысить охват вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Напомним, на сегодня в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области.