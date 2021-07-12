Карантин ужесточат в Казахстане
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране Межведомственная комиссия приняла меры по усилению карантинных ограничений в регионах, находящихся в "красной" зоне, передает Tengrinews.kz.
TENGRINEWS/Турар Казангапов ©
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил приостановить:
- междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq;
- деятельность закрытых пляжей и аквапарков.
Также постановил в выходные и праздничные дни запретить деятельность:
- общественного транспорта;
- объектов общественного питания, за исключением участвующих в проекте Ashyq;
- фитнесс-центров, фитнесс-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, бассейнов, за исключением участвующих в проекте Ashyq;
- кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, выставок, за исключением участвующих в проекте Ashyq;
- объектов по реализации непродовольственных товаров площадью до 2000 м², за исключением участвующих в проекте Ashyq, открытых рынков, ярмарок;
- спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочные залы), за исключением участвующих в проекте Ashyq;
- образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития;
- фудкортов, за исключением участвующих в проекте Ashyq.
В будние дни поручено ограничить деятельность:
- фитнесс-центров, фитнесс-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, SPA-центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте Ashyq до 20.00;
- ТРЦ, торговых домов, торговых сетей независимо от участия в проекте Ashyq до 18.00;
- объектов общественного питания, фудкортов, участвующих в проекте Ashyq до 20.00, не участвующих в проекте Ashyq - до 18.00.
В завершение вице-премьер дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматам регионов усилить разъяснительные работы, а также повысить охват вакцинации населения от коронавирусной инфекции.
Напомним, на сегодня в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области.
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