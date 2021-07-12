НПП «Атамекен» предлагает передвинуть сроки вакцинации: для педагогов, врачей, военных - до 15 августа, для граждан, задействованных в других сферах деятельности, достижение полного курса до 15 сентября 2021 года. Поддерживаете ли вы это предложение? Да. Получить первый компонент вакцины до 15 июля все работники сферы услуг не успеют.

Да. Государство должно обеспечить своим гражданам выбор хотя бы из трех вакцин.

Нет. Если казахстанцам дать отсрочку от прививки, темпы вакцинации вновь снизятся.

Нет. Срок нужно оставить прежним, но за первое нарушение - только предупреждать.

