За воскресенье, 11 июля, в регионе зарегистрировано 92 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,52%. Днем ранее был выявлен 81 заболевший, темп прироста равнялся 0,46%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 46, Рудный - 12, Аркалык – 11, Аулиекольский район – 5, по 4 случая - в Костанайском и Федоровском районах, по 3 случая - в Житикаре и Сарыкольском районе, Карабалыкский район – 2, по 1 случаю - в Лисаковске и Камыстинском районе.

- 78 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 6 с профилактической целью, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 80 с симптомами заболевания, 12 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 11 июля 2021 г. зарегистрировано 17 487 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 545 человек.