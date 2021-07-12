В Лондоне, на стадионе Уэмбли, прошел главный на континенте футбольный матч этого лета - финал чемпионата Европы. Этот матч стал домашним для впервые в своей истории вышедшей в финал ЕВРО сборной Англии, соперником которой были футболисты Италии, ровно месяц назад разгромившие в матче открытия турнира сборную Турции.

Защитник сборной Англии Люк Шоу (№3) открывает счет в матче

Уже в самом начале матча итальянцы заработали угловой удар, после чего англичане провели контратаку, завершившуюся навесной передачей Кирана Триппьера с правого угла штрафной площади на дальнюю штангу, где уже открылся начавший этот быстрый выпад Люк Шоу, поразивший с угла вратарской площадки нижний угол ворот. Этот гол защитника сборной Англии на 117-й секунде стал самый быстрым мячом, забитым в финалах за всю историю ЕВРО.

Добившись успеха, англичане продолжили владеть инициативой. Однако игроки сборной Италии смели проявить характер и до конца тайма ее перехватили, наладив контроль за мячом.

Свой перевес во владении мячом сборная Италии реализовала в середине второго тайма. На 67-й минуте итальянцы заработали угловой удар на правом краю атаки, после розыгрыша которого Марко Верратти пробил по воротам. Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд спас команду, отбив мяч. Но тот попал в штангу и отлетел во вратарскую площадку, где первым на добивании оказался Леонардо Бонуччи. Защитник сборной Италии сравнял счет в матче и стал самым возрастным автором гола в финалах чемпионата Европы в свои 34 года и 71 день.

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи (№19) сравнивает счет

Дальше ни в основное, ни в дополнительное время никому из команд не удалось склонить чашу весов в свою пользу.

А серию пенальти удачнее начали англичане - Пикфорд парировал второй удар в исполнении Андреа Белотти. Но при выполнении третьего удара вышедший у англичан специально под серию пенальти Маркус Рэшфорд попал в стойку ворот, а с ударом появившегося на поле с такой же целью на 120-й минуте Джейдона Санчо справился голкипер сборной Англии Джанлуиджи Доннарумма. Оба голкипера оказались на высоте при выполнении пятых ударов с «точки» - Пикфорд выиграл дуэль у Жоржиньо, а Доннарумма у Букайо Сака. И это означало, что сборная Италии, впервые в истории выигравшая две серии пенальти на одном ЕВРО и продлившая свою беспроигрышную серию до 34 матчей, стала чемпионом Европы во второй раз в своей истории спустя 53 года.

Признанный лучшим игроком ЕВРО голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма парирует удар Букайо Сака

22-летний итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма командой технических наблюдателей УЕФА признан лучшим игроком чемпионата Европы.

Интересно, что накануне прошел и финал Кубка Америки, в котором сборная Аргентины выиграла у сборной Бразилии со счетом 1:0.

Фото AFP