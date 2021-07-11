Еще 600 млн тенге сверх выделенных весной 1,2 млрд тенге хочет потратить на футбол акимат Костанайской области, передает корреспондент КазТАГ.

Иллюстративное фото с сайта kaztag.kz

«Заказчик – ГУ «Управление физической культуры и спорта акимата Костанайской области»; наименование – услуги по организации/проведению мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа; дополнительная характеристика – организация и подготовка основного состава областной футбольной команды и обеспечение их участия в квалификационном раунде Лиги Конференций УЕФА, а также в Кубке Республики Казахстан в 2021 году; плановая сумма – Т600 млн», - говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал и завершится 17 июля в 10.00.

27 марта КазТАГ сообщал, что акимат Костанайской области объявил конкурс госзакупок услуг по подготовке футболистов на сумму Т1,2 млрд. Тот конкурс в итоге был признан состоявшимся – деньги достались футбольному клубу «Тобол».

1 сентября 2020 года президент Касым-Жомарт Токаев, обращаясь с посланием к народу Казахстана, заявил, что не видит смысла содержать профессиональные спортивные команды полностью за государственный счет. По его мнению, приоритет можно отдать массовому спорту, физкультуре и детям, а в каждой области, в крупных районных центрах следует открыть спортивные секции.