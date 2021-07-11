В субботу, 10 июля 2021 года, в Костанайской области зарегистрирован 81 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,46%. В течение последней недели в регионе выявляли 53-54 случая за сутки, темп прироста был на уровне 0,30% - 0, 31%.

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10 июля заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 40, г.Рудный - 16, г.Аркалык – 13, г.Житикара – 5, по 2 случая в им. Майлина и Карабалыкском районах, по 1 случаю в Сарыкольском, Карасуском и Костанайском районах.

65 пациентов обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 71 с симптомами заболевания, 10 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 10 июля 2021 г. зарегистрировано 17 395 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных - 16 497 человек.

Согласно последним данным МВК, Костанайская область перешла из "желтой" в "красную".

В "красной" зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Жамбылская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

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В "зеленой" зоне: Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

В Казахстане за прошедшие сутки (по данным на 10 июля) зарегистрировано 3 695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Это самое большое количество заражений коронавирусом за сутки за все время пандемии в республике. Предыдущий рекорд был установлен 9 июля, когда было зарегистрировано 3 130 случаев заболевания.

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Всего в стране подтверждено 454 825 случаев.