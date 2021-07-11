Заместитель акима района им. Беимбета Майлина Даурен БАРАНБАЕВ пытался приватизировать квартиру в селе Айет. А когда ему отказали, пригласил к себе в кабинет членов жилищной комиссии на разговор. Инцидент разбирали 9 июля на заседании совета по этике.

- Секретариатом совета по этике на основании поступивших материалов из акимата района проведено служебное расследование, - сообщил главный специалист департамента по делам госслужбы Костанайской области Алмат ОСПАНОВ. – Установлено, что 16 февраля 2021 года Баранбаев обратился с заявлением в жилищную комиссию с просьбой рассмотреть вопрос приватизации занимаемого им жилья по ул. Набережной. По итогам рассмотрения заявления Баранбаеву отказано в приватизации. Из семерых членов комиссии трое проголосовали за. Однако Баранбаев, являясь заместителем акима, 22 апреля пригласил к себе в служебный кабинет членов комиссии, которые голосовали против приватизации жилья. Он озвучил доводы о несогласии с решением комиссии употребив фразы: «в дальнейшем на меня не обижайтесь, подам в суд на возмещение морального вреда». Он также отметил, что «согласно ст. 50 закона можно остаться без работы». Высказывания Баранбаева члены комиссии восприняли, как давление для принятия положительного решения.

Александра Балан и члены земельной комиссии

На заседании также ссылались на пояснительную записку руководителя аппарата акима района и уполномоченного по этике акимата Александры БАЛАН - о том, что Баранбаев неоднократно звонил ей и отправлял сообщения в WhatsАpp. Балан приложила скриншот переписки.

Как напомнил Оспанов, заместитель акима района по должностной инструкции не координирует работу отделов, в которых работают голосовавшие против члены земельной комиссии.

Ранее Баранбаева уже привлекали к дисциплинарной ответственности - ему сделали замечание за нарушение правил информационной безопасности.

Сам Даурен Баранбаев изложил совету свою версию:

- Отказ мотивирован тем, что статус жилья приказом руководителя аппарата акима определен, как «ведомственный жилищный фонд». Такое жильё, согласно закону, не может быть приватизировано госслужащим, назначенным на должность в порядке ротации на период исполнения должностных обязанностей. С решением комиссии я не согласился и подал исковое заявление в суд, так как мнения членов комиссии разделились. Действительно 23 апреля я попросил секретаря пригласить ко мне на беседу двух членов комиссии по вопросу оказания государственных услуг. У меня в должностных обязанностях прописана ответственность за просроченную госуслугу. Пригласил еще одного члена комиссии. После обсуждения рабочего момента я лишь сообщил коллегам, что будут приняты все меры по оспариванию решения комиссии. Балан говорит, что с моей стороны поступали звонки. Чтобы не быть голословным я распечатал детализацию звонков с моего номера, по которому от меня звонков не было. Лишь Балан звонила мне.

Баранбаев считает, что служебное расследование проведено с нарушением и не учитывает доказательства, которые он предоставил. По его мнению, в расследовании учитывали лишь доводы коллег. А угрожать членам комиссии он не мог - как раз потому, что не координирует деятельность отделов, где они они работают.

- 18 мая аким района направлял сопроводительное письмо в ДГД с просьбой проверить мои действия на нарушение служебной этики. 31 мая пришел ответ – нарушений не усматривается, - посетовал Даурен Баранбаев. – 9 июня аким вновь обращается в ДГД и на следующий день появляется уведомление о заседании совета по этике. Меры по всестороннему и объективному изучению обстоятельств дела не принимаются, а дисциплинарная комиссия превращена в карательный инструмент!

Руководитель департамента по делам госслужбы, председатель совета по этике Асхат ИСКЕНДИРОВ отметил, что судебная тяжба и обстоятельства приватизации квартиры не могут быть причиной нарушения этических норм.

- Мы рассматриваем факт того, как замакима района получив отказ, вызывает к себе членов комиссии и ведет с ними беседу с элементами применения к ним санкций, - подчеркнул Искендиров. – Здесь мы усматриваем конфликт интересов. Учитель или врач не могут вызвать к себе в кабинет членов комиссии, а Баранбаев смог. Мы рассматриваем конфликт в госоргане, в котором снижается морально-психологический климат и, как следствие, снижается эффективность работы.

После непродолжительного обсуждения члены совета решили, что Даурен Баранбаев нарушил этический кодекс госслужащего. Среди вариантов дисциплинарного взыскания предлагали вынести предупреждение о неполном служебном соответствии, но в итоге почти единогласно проголосовали за рекомендацию о понижении в должности. В акимате района есть две вакансии главного специалиста: в юридическом и организационно-контрольном отделах. Кем именно продолжит работать Баранбаев, должен решить аким района им. Майлина.

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