Дубль Тошича принес "Тоболу" победу над "Таразом" в Кубке Казахстана
Vesti.kz
10 июля 2021, 22:05 | Спорт
Костанайский "Тобол" стартовал с победы над "Таразом" в рамках первого тура группового раунда Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото: ФК "Тобол"
Встреча команд прошла в Таразе и закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе "Тобол" дубль оформил новичок Зоран Тошич (5-я и 33-я минуты), для которого первый гол стал дебютным за костанайцев. Еще один мяч забил Асхат Тагыберген (91-я).
У "Тараза" отличился Берик Айтбаев (14-я).
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