Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 10 июля, принял участие в расширенном заседании правительства. По сообщениям Tengrinews.kz публикуем наиболее важные высказывания главы государства и поручения, которые он дал.

Фото: Акорда

О сроках вакцинации

Токаев заявил, что сроки вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса в Казахстане должны быть реалистичными.

"Принципиально иные подходы в борьбе с коронавирусом касаются не только медицинских аспектов, но и ограничительных мер в отношении бизнеса. Предстоит переформатировать работу мониторинговых групп и активнее использовать цифровые решения как система Ashyq. Сроки проведении вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса должны быть реалистичными, без признаков кампанейщины. Прошу Межведомственную комиссию еще раз очень внимательно изучить данный вопрос. Субъекты малого и среднего бизнеса, использующие Ashyq, должны иметь преимущественное право работать в условиях карантинных ограничений. При этом фактическое применение приложения следует жестко контролировать".

О поставке Pfizer/BioNTech

Токаев поручил поставить в Казахстан вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки.

"Мы должны диверсифицировать свои предложения в отношении граждан. И некоторые граждане хотели бы привиться именно этой вакциной, поэтому дайте возможность им. Проблему нужно решить в кратчайшие сроки и обеспечить доступность вакцины Pfizer для казахстанцев", - поручил Токаев на расширенном заседании правительства.

Он сообщил, что 2 миллиона доз вакцины должны были поставить в страну еще в мае, но поставка была сорвана.

"Поручаю Администрации Президента и правительству разобраться и принять меры в отношении должностных лиц, которые допускают срыв поставки этого необходимого препарата на наш рынок", - сказал Токаев.

О подделке паспортов вакцинации

Токаев назвал подделку паспортов вакцинации в Казахстане прямой угрозой безопасности.

"Сейчас в СМИ появляется информация о подделке паспортов вакцинации. Это для общества очень опасная ситуация и говорит о том, что в местах массового скопления могут быть зараженные люди. Поэтому правоохранительные органы должны уделить этой ситуации особое внимание. Мы должны понимать, что вакцинация - это единственный выход из пандемии. Это очевидно".

Он призвал граждан задуматься о своем здоровье и здоровье своих близких и принять взвешенное решение.

"Не нужно верить словам антиваксеров. Подделка паспортов вакцинации - это прямая угроза общественному здравоохранению и безопасности. Надо привлекать таких лиц к жесткой ответственности", - поручил Президент.

О поддержке медработников

Токаев заявил, что надбавки медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, должны быть постепенно замещены новыми мерами поддержки и мотивации.

"С начала пандемии мы выплачиваем существенные надбавки медработникам, задействованным в борьбе с вирусом. Это временная норма. Я повторяю - временная. Всего на эти цели мы направили более 200 миллиардов тенге. Следует понимать, что средства госбюджета должны расходоваться и на другие приоритеты. При этом работа медиков всегда сопряжена с профессиональной опасностью, поэтому с ростом вакцинации надбавки должны быть постепенно замещены системными мерами поддержки и мотивации, действующими вне зависимости от эпидемиологической ситуации", - сказал Президент на расширенном заседании правительства.

По его словам, Минздравом предложены варианты поддержки медиков, работающих в особо вредных условиях труда.

"Обсуждаются доплаты для отдельных категорий работников за психоэмоциональные и физические нагрузки. Вкупе с постепенным повышением зарплат данные мероприятия могли бы стать базовой мерой для системы оплаты труда медработников. Правительству поручается в двухмесячный срок выработать решение. Пока единой позиции нет", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Об инфляции

Токаев поручил правительству пополнять резервы Национального фонда, а также назвал рост инфляции серьезнейшей угрозой развития страны.

"В списке приоритетных задач должны стоять вопросы инфляции, включая продовольственную инфляцию. Все мы понимаем, что рост инфляции в Казахстане. Правда, эта тенденция наблюдается и во всех сопредельных странах, а, впрочем, и в мировой экономике. Тем не менее мы живем здесь, рост инфляции в Казахстане - это серьезнейшая угроза дальнейшего экономического развития нашей страны и социального благополучия. Серьезнейшая угроза".

Токаев поручил Нацбанку и правительству вплотную заниматься этими вопросами.

"Кроме того, задача Нацбанка - постоянно держать в поле зрения состояние Национального фонда. Мы совершенно обоснованно в период пандемии использовали средства Нацфонда, а также вопросы поддержания бюджета. Но задача стратегического плана - пополнять резервы Нацфонда, тем более цены на энергоресурсы имеют тенденцию к росту. Эти две задачи, как, впрочем, и другие вопросы, должны постоянно быть в ваших портфелях в порядке приоритетных задач".

Ранее Досаев сообщил, что в июне инфляция ускорилась до 7,9 процента из-за роста на 10,6 процента цен на продовольствие и значительного ускорения роста цен в первую очередь на овощную продукцию.

О запрете на вывоз кормов

Токаев поручил рассмотреть вопрос о введении временного запрета на вывоз кормов для поддержки казахстанских фермеров.

"Корма для сельского хозяйства - один из факторов производства, то есть ведения бизнеса. Мы живем в рыночной экономике со всеми плюсами и минусами, поэтому фермеры должны ответственно подходить к вопросу обеспечения кормами. Минсельхозу предстоит усилить мониторинг соблюдения требований, особенно по получению госсубсидий. Поручаю правительству совместно с НПП "Атамекен" рассмотреть необходимость временного запрета на вывоз кормов для поддержки наиболее пострадавших фермеров. Акимам институтам развития предстоит обеспечить реструктуризацию кредитов и выделение дополнительных субсидий на корма", - сказал Токаев.

Президент заявил, что акиматам совместно с СПК и Министерством сельского хозяйства следует в ускоренном порядке обеспечить льготное финансирование фермеров для форвардного закупа кормов в благополучных регионах.

"Следует усовершенствовать субсидирование кормоуборочного оборудования и увеличить объемы форвардного закупа урожая и компонентов", - заключил Токаев.

Сегодня же Токаев заявил, что министр сельского хозяйства Сапархан Омаров должен уйти в отставку. Позже Президент освободил его от должности.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах погиб скот из-за засухи. Наиболее пострадали западные и южные регионы страны, в частности Мангистауская и Кызылординская области. СМИ отмечали, что корм для скота подорожал.

Из-за ситуации в сельском хозяйстве ряд экспертов заявили о грядущем резком удорожании животноводческой продукции из-за массового сокращения поголовья. "Рост цен ударит по карману всего населения, а исправлять ситуацию будет слишком поздно", - говорили специалисты.

О протестах дальнобойщиков

Токаев высказался о протестах дальнобойщиков и введении платы за проезд по казахстанским дорогам.

"Качество ремонта дорог по-прежнему вызывает справедливое нарекание. Недавние протесты дальнобойщиков тому подтверждение. Введение платных дорог – это правильное решение. Казахстан должен зарабатывать на транзите. Но надо обеспечивать высокое качество дорог, бизнес и граждане должны чувствовать качество инфраструктуры. Прошу правительство держать этот вопрос на контроле".

Напомним, протесты дальнобойщиков прошли в большинстве регионов Казахстана. Позже мажилисмены заступились за протестующих дальнобойщиков и сравнили "КазАвтоЖол" с "беспредельщиками из подворотни".

В свою очередь министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов пообещал, что взимать плату за проезд по неотремонтированным дорогам в Казахстане не будут. По его словам, внедряемая платность на автодорогах "позволит в полной мере покрыть затраты содержания и снизить нагрузку на республиканский бюджет".

Об утильсборе на автомобили

Токаев заявил, что дорогой утилизационный сбор на автомобили мешает развиваться казахстанским грузоперевозкам. Он поручил правительству принять меры.

"Сегодня увеличиваются жалобы бизнеса на необходимость пересмотра утилизационного сбора на автомобили, в первую очередь на седельные тягачи (одна из самых распространенных модификаций средних и тяжелых грузовиков. - Прим. редакции). Утилизационный сбор за один тягач в среднем составляет 1,6 миллиона тенге. Для грузоперевозчиков утилизационный сбор представляет существенную нагрузку, которая негативно влияет на обновление автопарка".

Он уточнил, что в Казахстане на международных перевозках грузов задействовано около 7,5 тысячи седельных тягачей, тогда как в России - 34 тысячи, в Беларуси - 15 тысяч, в Узбекистане - 8 тысяч.

"Отечественные предприятия теряют позиции на рынке. Мы проигрываем борьбу со своими соседями. С 2017 года доля отечественных перевозчиков на рынке международных автомобильных перевозок сократилась более чем в полтора раза. Поэтому правительству следует подготовить предложения по совершенствованию государственной политики в данной сфере, в том числе по вопросам утилизационного сбора", - поручил Президент.

О работе НПЗ

Токаев заявил, что в работе казахстанских НПЗ много серых схем, связанных с отмыванием средств.

"Для полной обеспеченности ГСМ в 2018 году завершена модернизация трех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Вот здесь у нас большая проблема. Потрачено более двух триллионов тенге. В качестве одного из результатов ожидалось, что сроки ежегодного ремонта сократятся с 45 до 20 дней. А полная остановка заводов будет осуществляться раз в три года. Но количество ремонтов, сроки проведения и количество аварийных остановок не снизились. Как следствие, возникает дефицит и резкий рост цен на ГСМ. С начала года цены на топливо выросли уже на 13 процентов".

Он отметил, что в южных регионах вынуждены отпускать ГСМ по талонам. При этом все три НПЗ частично или полностью государственные.

"Министерство энергетики и "Самрук-Казына", в частности "КазМунайГаз", должны были жестко контролировать ситуацию, поэтому вам поручается решить вопросы увеличения межремонтных интервалов НПЗ и создания демпферов для снижения колебания цен. Правительству поручается совместно с "Самрук-Казына" принять меры по наказанию виновных в ситуации с неплановой остановкой Атырауского НПЗ. Здесь вообще полный... непорядок, мягко выражаясь. Это проблема - Атырауский НПЗ. В работе казахстанских НПЗ очень много серых схем, связанных с отмыванием средств. Агентство финансового мониторинга, Счетный комитет должны приступить к работе и доложить о ее результатах в первой декаде сентября", - поручил Токаев.

Об инициативе чиновников

"О качестве работы госорганов. Госслужащие должны мобилизоваться в этот критический для нашего государства момент. Вам следует проявлять инициативу, исполнительность, умение, желание принимать столь необходимые оперативные решения. Безинициативные, равнодушные чиновники нам не нужны, от такого балласта следует избавляться".

Как заявил Президент, правоохранительные органы обязаны проявлять бдительность, объективность, оперативность в отношении коррупционных проявлений в работе госаппарата, реально виновных привлекать к ответственности согласно закону.

"Следует обратить особое внимание на госзакупки, так как эта сфера по-прежнему является непрозрачной. Такого же внимания заслуживает злоупотребление при дорожном и другом видах строительства, особенно затрагивающих крупные и средние инфраструктурные проекты. Словом, системная и последовательная борьба с коррупцией должна оставаться нашим неизменным приоритетом. Госаппарат должен быть собран и нацелен на результат", - заключил Касым-Жомарт Токаев.

О госдолге Казахстана

Токаев обратил внимание, что госдолг Казахстана растет, а единых подходов по управлению им нет. Он поручил разработать новую концепцию.

"Следует повысить качество управления внутренним и внешним долгом страны. Это вопрос долгосрочной стабильности госбюджета и нашей бюджетной стабильности в будущем. В предстоящие 25 лет ожидается почти шестикратный рост расходов на выполнение принятых и планируемых обязательств государства", - заявил Президент на расширенном заседании правительства.

По его словам, к 2025 году прогнозируется повышение доли внешнего долга в структуре правительственного долга с 21 до 49 процентов. При этом большая часть внешних займов номинирована в иностранной валюте.

"Квази- и государственный сектор также имеют значительную долговую нагрузку. При этом единого документа по подходам к управлению госдолгом у нас по-прежнему нет. Словом, есть над чем задуматься. Правительству предстоит разработать концепцию по управлению государственным и квазигосударственным долгом", - поручил Токаев.

Он указал, что Нацфонд перешел из режима накопления в режим потребления – ежегодно растет объем трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет. В 2020 году он составил 40 процентов к доходу бюджета, в текущем году показатель будет равен 36 процентам.