Матчами в Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе и Кызылорде стартует сегодня групповой этап Кубка Казахстана по футболу.

В этом сезоне формат проведения Кубка РК изменился. Укрепляющая сотрудничество с Казахстанской федерацией футбола букмекерская контора OLIMPBET на ближайшие три года стала генеральным спонсором турнира, а сам турнир сменил название на «OLIMPBET-Кубок Казахстана по футболу».

Розыгрыш почетного трофея проводится в этом году в несколько этапов. На первых трех предварительных этапах были отобраны два участника из числа клубов Первой и Второй лиг. Ими стали представитель Первой лиги клуб из Туркестанской области «Мактаарал» и лидирующая на сегодня в конференции «Северо-Восток» Второй лиги команда «СДЮСШОР №8» из Нур-Султана, присоединившиеся на групповом этапе к 14 клубам Премьер-лиги.

По жеребьевке 16 команд-участниц OLIMPBET-Кубка Казахстана разделены на четыре группы:

группа «А»: «Шахтер», «Ордабасы», «Кызыл-Жар», СДЮСШОР №8;

группа «В»: «Тобол», «Тараз», «Атырау», «Мактаарал»;

группа «С»: «Астана», «Кайсар», «Актобе», «Акжайык»;

группа «D»: «Кайрат», «Жетысу», «Каспий», «Туран».

Групповой этап стартует 10 июля и продлится до 15 августа, а финал турнира состоится 28 ноября.

Команды проведут на групповом этапе по шесть игр (на своем поле и в гостях), а по две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Пары на этой стадии составят победители групп «А» и «В», победители групп «С» и «D», вторые команды групп «А» и «В» и вторые команды групп «С» и «D».

Новая формула проведения Кубка РК впервые в истории казахстанского футбола подразумевает и премиальные выплаты за участие в каждом этапе турнира. Все участники групповой стадии получат гарантированные выплаты в размере 5 млн тенге. Команды, вышедшие в четвертьфинал, получат по 10 млн тенге. Выплаты в таком же размере получат и все полуфиналисты. Победитель Кубка Казахстана станет обладателем еще 30 млн тенге, а клубу финалисту будут вручены 15 млн тенге.

Предлагаем вашему вниманию расписание игр группы «В», в которой выступает костанайский «Тобол»:

I тур.

10 июля: «Тараз» - «Тобол»

11 июля: Атырау» - «Мактаарал

II тур

16 июля: «Тобол» - «Атырау»

17 июля: «Мактаарал» - «Тараз»

III тур

24 июля: «Атырау» - «Тараз»

25 июля: «Тобол» - «Мактаарал»

IV тур

30 июля: «Тараз» - «Атырау»

1 августа: Мактаарал» - «Тобол»»

V тур

7 августа: «Мактаарал» - «Атырау»

8 августа: «Тобол» - «Тараз»

VI тур

14-15 августа: «Атырау» - «Тобол», «Тараз» - «Мактаарал»

Сегодняшний матч «Тобола» в Таразе начнется в 20:00.