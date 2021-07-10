Ученые подвели итоги исследования эффективности антибиотика азитромицина в лечении коронавирусной инфекции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на журнал Lancet Respiratory Medicine.

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В эксперименте принимало участие 300 жителей Британии, у которых был выявлен коронавирус на ранней стадии. Ученые изучали, как прием азитромицина повлияет на характер развития инфекции и вероятность последующей госпитализации носителей COVID-19.

Ученые пришли к выводу, что прием достаточно больших доз препарата не снижает риск попадания пациентов в реанимацию или гибели от COVID-19, сообщила пресс-служба Европейского общества клинической микробиологии (ECCMID).

"Крайне важно, чтобы медики всех стран мира в ближайшее время отказались от использования азитромицина для борьбы с COVID-19, что снизит риск того, что бактерии начнут приобретать стойкость к его действию", - приводит слова исследователей журнал.

Ранее ученые из университета Иллинойса в Чикаго выяснили, что азитромицин при совместном использовании с рядом других препаратов может вызвать сердечный приступ.

Минздравом уточнялось, что для казахстанских врачей это общеизвестный факт, данный препарат не включен в клинический протокол лечения COVID-19.

"Данный препарат не применяется у пациентов, которые находятся на диспансерном учете с сердечной патологией. Перед назначением данного препарата обязательно проводится ЭКГ-исследование для оценки работы сердца. Если же пациент не готов, то препарат не применяется", - сообщал представитель Минздрава.

Также в другом клиническом исследовании британских ученых был сделан вывод о том, что комбинация препаратов лопинавир и ритонавир не оказывает положительного воздействия на пациентов с COVID-19.