Костанаец Акылбек КАРАБАЕВ при оплате проезда в автобусе обнаружил, что с социальной карты вычли 80 тенге, а не 70, как должно быть по льготе для пенсионеров.

Фото из архива "НГ"

- Я обратился по этому вопросу в центральное отделение «Казпочты», к заместителю директора, получил распечатку с карты. Как так получилось? Что делать пенсионерам в таком случае и кто в этом виноват? Как вернуть свои деньги? - спрашивает Карабаев.

"НГ" задала эти вопросы пресс-службе АО «Казпочта».

- Сколько человек в июне обратилось с подобными проблемами в Костанае?

- В июне по вопросам оплаты проезда в общественном транспорте поступило 72 обращения. Все они находятся на рассмотрении.

- Что нужно сделать чтобы деньги вернули обратно?

- Возврат излишне удержанной суммы с карточного счета осуществляется по заявлению клиента при подтверждении соответствующего социального статуса. Для подачи заявки клиент может обратиться в любое почтовое отделение или позвонить в контакт-центр АО «Казпочта» по номеру 1499. Звонок с городских телефонов бесплатный. На данный момент льготные тарифы на оплату проезда в общественном транспорте посредством социальной карты в Костанае доступны для двух категорий: пенсионеры и дети в возрасте от 7 до 15 лет.

- Как быть пенсионерам, которым по состоянию здоровья трудно идти в отделение «Казпочты» и писать заявление? Можно ли отправить письмо, офирмить заявку онлайн или по телефону?

- В таком случае можно бесплатно позвонить через мобильное приложение «Post.kz» - в приложении нужно зайти в «Профиль», нажать на «Свяжитесь с нами», автоматически произойдет переход на виджет «Qpost», с которого можно сделать бесплатный аудио или видеозвонок в контакт-центр.

- Когда будет полностью отлажена система интеграции с ТОО «Alem Pay»?

- На сегодня ведутся необходимые финальные интеграционные работы с поставщиком системы электронного билетирования ТОО «Alem Pay» для устранения возникающих в процессе оплаты технических ошибок. Планируется завершить данную работу в июле.

- В данном конкретном случае какие действия были предприняты для компенсации списанных средств Алихану Карабаеву?



- Заявление от Карабаева принято 1 июля, сумма будет восстановлена на карту клиента до 10 июля.

Сам Акылбек Карабаев в телефонном разговоре 9 июля сообщил "НГ", что намерен подавать в суд на АО "Казпочта".

- Сейчас я закинул на карту 1 000 тенге, каждый раз фотографирую номер автобуса, на котором ездил, и записываю, в какое время это было. Потом, как баланс закончится, пойду в "Казпочту" - пусть распечатку делают, буду сверяться. А потом уже в суд буду на них подавать. Хотелось бы, чтобы другие пенсионеры, у кого тоже была такая проблема, меня поддержали.