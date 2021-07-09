Россия вводит новые правила въезда для казахстанцев
С 10 июля вводятся новые правила пересечения государственной границы с Российской Федерацией. Об этом сообщили в посольстве Казахстана в России, передает Tengrinews.kz.
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"С 10 июля 2021 года для пересечения государственной границы с Российской Федерацией необходимо будет подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста COVID-19 через программу "Путешествую без COVID-19", - говорится в сообщении.
Казахстанцам необходимо предварительно скачать приложение, затем выбрать ближайшую лабораторию из списка, представленного в приложении. Сдав ПЦР-тест и получив результат, необходимо загрузить его в приложение в раздел "Тесты" путем сканирования QR-кода (код выдается лабораторией). При пересечении границы предъявить данный код сотрудникам пограничной службы.
"Согласно изменению в постановлении главного санитарного врача Российской Федерации граждане государств - членов Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия) с 10 июля 2021 года при пересечении государственной границы Российской Федерации должны подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР на COVID-19 (отобранного не ранее чем за 72 часа до прибытия на территорию Российской Федерации) с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", - добавили в посольстве.
Также в приложении загружен список аккредитованных лабораторий для тестирования на коронавирус. Человеку, сдавшему анализ, не нужно возвращаться в медучреждение, чтобы получить бумажную справку. Его результаты лаборатория передаст в систему, и они отобразятся в приложении. При пересечении границ стран ЕАЭС пользователь сканирует QR-код и может ознакомить контролирующие органы с результатом своего анализа на COVID-19.
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